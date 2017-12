"Cuando yo entro al recinto, pregunto cuando entro cuál es mi banca y nadie sabía decirme. Entonces, me respondían que me fijara, en 257 me tenía que fijar. Entonces, opté para estar presente en estar parada ahí mientras acontecía lo que acontecía, me enojé mucho por no saber dónde estaba mi banca, porque nadie realmente me guiara, era verdaderamente un caos el recinto", dijo.

"Yo pensaba que, si la sesión iniciaba, iba a iniciarla como decía mi padre siempre, pobre país, pobre país", agregó Sapag y destacó que muchos se llenan la boca hablando de la democracia pero no dan el ejemplo.

Embed El debate hay que darlo desde la banca. Espero la posibilidad de conformar un espacio abierto al diálogo para presentar una propuesta superadora pensando en el beneficio de los jubilados y sectores más vulnerables. Ese es el camino, no la alteración de la paz social @DiputadosAR — Chani Sapag (@Chani_Sapag) 15 de diciembre de 2017

"Uno en este ámbito tiene que dar quórum porque es un hecho democrático y el debate hay que darlo en la banca. El debate hay que darlo con respeto, de acuerdo a las convicciones y de acuerdo a lógicamente acorde a su provincia, a los intereses de los ciudadanos", sostuvo.

Sapag señaló que se llegó a un grado de violencia en Neuquén, en el Congreso y en todo el país, que no es el camino. "La Argentina tiene que reflexionar, todos tenemos ideas diferentes, yo debo haber recibido 300, 400 mensajes de advertencia, que me cuidara, a ver qué iba a hacer, que yo tenía que volver a Neuquén, que me cuidara de votar a favor", añadió Chani.

Sobre su voto respecto de las reforma previsional, la diputada dijo que la intención es defender los intereses de los ciudadanos. "Eso lo evalúa uno en la responsabilidad del voto que le dio la ciudadanía", agregó y adelantó que habrá otra sesión con otra propuesta.

"Voy a defender los intereses de los neuquinos, tengo una trayectoria de 40 años de defender a los que menos tienen", concluyó.

