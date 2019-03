"De Brito no te tenemos miedo. Bueno... un poco sí, es un buen chabón, buen periodista pero bravo". Acto seguido, le arrebató el micrófono al cronista y habló mirando a cámara: "Te doy una recomendación, agarrá a una de esas periodistas y ponela a investigar si esa persona que me denuncia no es la misma que dijo que yo la embaracé, que me denuncia..."

"El Juez desestimó su denuncia, ella me pegaba a mi y no puedo creer que alguien como Ángel de Brito, que es tan buen periodista, sea tan pel... de invitarla al piso... Yanina Latorre me conoce, sabe quién soy... conocía a mi abuelo. Ángel tiene mi teléfono y me puede llamar para preguntarme peo no me llamó nunca".

Y furioso, agregó: "Militta Bora... ¿es la amante de quién? Es jodida, peligrosa y amenaza. Jamás le pegué una piña a nadie, ni a un chabón. Ella me cagó a trompadas y yo la denuncié. Soy músico y sensible".