"Con Juan somos mejores amigos desde hace años. Es cierto que siempre nos unió el cine. Filmamos largometrajes y cortometrajes juntos. Aimé nos volvió a reencontrar y hace meses somos novios oficiales. Todo fue a fuego lento", señaló la protagonista de la ficción local creada por la cutralquence Aymará Rovera.

"Nos gusta pasarla bien sobre todas las cosas. Somos muy compañeros y tenemos visiones muy parecidas", agregó la actriz que hace unas semanas participó con su pareja en un acto en contra de la intervención de Estados Unidos y la comunidad internacional en la política interna de Venezuela.

"Un colectivo de artistas con ideales comunes, nos sumamos a la petición de la música folclórica Cecilia Todd para pedir la paz en Venezuela, en contra de la intervención de ese país por parte de una potencia extranjera", explicó y celebró la compatibilidad ideológica que tiene con su compañero de vida. "Me pone feliz coincidir con mí pareja en ideas de un país que queremos, de un accionar que tiene que ver con resaltar nuestra cultura y proteger nuestro patrimonio y estar con la mirada puesta en los sectores que más lo necesitan", manifestó y postuló: "No creo poder tener una pareja con ideales contrarios. Sencillamente la vida y los caminos no nos encontrarían".

charo-y-palomino.jpg

Además de subirse al escenario del Español para acompañar a Rovera y el resto del elenco de Aimé, Charo interpretó “Rogativa de Loncomeo” con Marité Berbel (quien también participó en la ficción) y manifestó sus ganas de que la serie se convierta en película. "Estamos pujando fuerte con la directora para poder filmar en Neuquén nuevamente escenas para Aimé, pero esta vez en formato de película. Otoño sería un mes ideal para venir a hacerlo", afirmó.

"Aimé se convirtió ya en una figura femenina emblemáticas y ejemplar de nuestra Patagonia y de nuestro país. Personalmente me identifico con esa hermosa responsabilidad y la tarea que ella se puso hombro, de dar a conocer a los argentinos y al mundo nuestras culturas originarias, desde el orgullo, su cultura y cosmogonía", indicó.

charo-aime.jpg

"La proyección de Aimé en el Día Internacional de la Mujer me pareció acertado y coherente con los tiempos que corren. Es un día sobre todo de lucha y de reivindicaciones de nuestro género en una sociedad patriarcal. Desde el amor, el entendimiento y una visión avanzada de sociedad justa e igualitaria", agregó la cantante que horas antes de participar en la proyección, marchó por las calles de Neuquén junto a Rovera y otras miles de personas.

charo-marcha.jpg

"Destaco la presencia de jóvenes y adolescentes empoderadas, sintiéndose fuertes y libres al lado de sus compañeras, reclamando para que sus ideales se materialicen en una sociedad donde hay que reformular políticas pensadas a favor de lo masculino", dijo en relación a la movilización. "Me llena de alegría estas nuevas generaciones que cuestionan lo establecido con una visión tan abierta. La fuerza femenina esta cambiando el mundo. Se viene un cambio de paradigmas importante, tenemos que estar preparados", remarcó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Ahora en llas calles de Neuquen Una publicación compartida de LA CHARO (@lacharo.oficial) el 8 Mar, 2019 a las 3:01 PST

El tributo a la Negra Sosa y el dolor por la partida de su hijo

Actualmente la cantante formoseña se encuentra preparando La Charo le canta a Mercedes, su nueva propuesta como solista que rinde tributo a Mercedes Sosa.

"Fui convocada por Fabián Matus el año pasado en una cálida cena en casa de amigos donde me pidió que celebre a su madre, a 10 años de su fallecimiento. Lo tomé como un honor y gran responsabilidad y me puse a trabajar inmediatamente en ello. Estamos haciendo un disco precioso que presentaremos en junio de este año en ND Teatro", precisó.

"Será mí segundo álbum solista. La idea de este proyecto es que las nuevas generaciones vuelvan a escuchar a Mercedes. A través de canciones y versiones que fueron trabajadas por diferentes productores de la escena electrónica nacional, la voz de la cantora aparece y desparece entretejiendo diálogos sutiles y delicados en las canciones conmigo", detalló sobre el proyecto que lleva adelante junto al productor Juan Blas Caballero.

En cuanto al reciente fallecimiento de Matus, expresó: "Fue una triste noticia para el mundo del arte y de la música en particular. Fuimos siguiendo de cerca el delicado estado de salud en el que se encontraba hace más de un mes, pero no dejo de sorprendernos el rápido desenlace de su enfermedad. Le diagnosticaron cáncer de pulmón". "Lo despedimos el viernes pasado en el cementerio de La Chacarita", dijo haciendo alusión a su pareja, Juan Palomino.

Además del tributo a la emblemática cantora tucumana, Charo trabaja en un documental sobre la labor que hizo con Tonolec en las comunidades guaraníes de nuestro litoral argentino. "Lo daremos a conocer en breve, en espacios importantes de exhibición del cine nacional e internacional . Se llama El Canto del Tiempo y es del director Mana García", indicó.