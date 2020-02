Â¡Chau, chau, chauuu! Tinelli echÃ³ "por telÃ©fono" al tÃ©cnico Monarriz

"Lo que tenga que pasar, va a pasar. Hablé con Marcelo, pero tranquilo, ahora no vamos a definir nada. No sabemos qué decisión vamos a tomar", explicó un entrenador visiblemente golpeado en la sala de prensa Osvaldo Soriano.

Daniel Camblor on Twitter Por teléfono le avisaron a Monarriz deja de ser técnico de #SanLorenzo — Daniel Camblor (@camblor_daniel) February 23, 2020

Monarriz, después de la segunda derrota consecutiva del equipo "azulgrana" y tercera del año en cinco partidos, consideró que San Lorenzo debe reponerse de su actual crisis a partir de la "hidalguía y la jerarquía" de sus jugadores.

"Hoy no salió nada de todo lo que habíamos planificado", lamentó antes de vincular el bajón futbolístico con un factor anímico.

"Cuando no te salen las cosas pareciera que el equipo no corre, que no puede dar dos pases seguidos, que está mal físicamente y eso es producto de la falta de confianza", argumentó.

Martin Flores A on Twitter Diego Monarriz dejo de ser el Dt de @SanLorenzo .Tocalli y Romagnoli se harán cargo interinamente .Guede y Pellegrino los candidatos — Martin Flores A (@bochafa) February 23, 2020

Luego relativizó los reclamos del público, que despidió hoy al equipo con la demanda de que "pongan huevos". "Poner huevos no es pegar una patada, un codazo o ir a trabar con los dientes. Poner huevos es pedir la pelota y jugar", concluyó el técnico cuyo ciclo acumula cuatro victorias, cuatro derrotas y dos empates.

Interinato y candidatos

Trascendió que en los próximos partidos el equipo será dirigido por Hugo Tocalli y el Pipi Romagnoli, miembros de la secretaría técnica del club. A futuro, los candidatos a reemplazar a Monarríz son Pablo Guede, Hernán Crespo y Mauricio Pellegrino, entre otros.

