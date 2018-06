En sus declaraciones, Chiqui bancó al técnico actual y describió su relación: “Tengo una gran relación y sé la clase de persona que es”. En este sentido, el dirigente también hizo referencia a las versiones que circularon sobre un incidente entre el DT y una cocinera en el predio de Ezeiza. Al respecto, afirmó: “Son mentiras. Versiones malintencionadas que no existen. Hasta dijeron que yo lo había despedido. Son cosas que no sucedieron”. A su vez, agregó que no hay una denuncia sobre el supuesto hecho.

En cuanto a los resultados deportivos que espera para este certamen, el mandamás de AFA señaló que “un buen Mundial es llegar entre los cuatro mejores”.

Además manifestó su apoyo para la figura del equipo, Lionel Messi, y dijo: “Hay que dejarlo que disfrute, hacerle sentir que este va a ser su Mundial”.