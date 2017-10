Chocan, se agarran a trompadas y van a parar al hospital

Fue tras impactar de frente en la Ruta 22 en Cutral Co. Los dos conductores se bajaron y se trenzaron a los golpes en la vía pública.

Cutral Co

Cutral co.- Los conductores de dos autos que chocaron la mañana del sábado en Cutral Co terminaron a las trompadas y tuvieron que ser llevados al hospital local para ser atendidos. El particular episodio ocurrió sobre la Ruta 22 y tuvo que intervenir la Policía para separar a los improvisados boxeadores.