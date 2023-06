Chocó y se negó al test de alcoholemia: le quitaron el auto

La localidad de Cutral Co fue escenario de un nuevo choque en la tarde de este sábado, que tuvo como protagonista a un hombre que se negó a hacer el test de alcoholemia.

El hecho ocurrió pasadas las 20, en la intersección de las calles Tucumán y Matorras. Según el medio Cutral Co Al Instante, el conductor, de unos 65 años, se trasladaba solo en un Renault Fluence. En determinado momento, no vio un montículo de arena y terminó incrustado en él.

Rápidamente, los vecinos que vieron la situación fueron a asistirlo. A su vez, personal de tránsito y de la Policía arribaron al lugar. Fue en ese momento en el que el hombre se negó a realizar el control de alcoholemia, además de no circular con el seguro obligatorio.

Ante esta situación, las autoridades le labraron un acto y procedieron al traslado del vehículo en la grúa hasta la DTPH, donde quedó secuestrado por contravención.

Se "tragó" la garita del colectivo

Un joven de 20 años perdió el control de su auto y se "tragó" una garita de colectivo próxima a San Martín de los Andes, sobre la Ruta Nacional 40. Milagrosamente, está fuera de peligro y solo sufrió lesiones leves.

Según informó a LMNeuquén el comisario inspector Alfredo Cortinez, coordinador operativo de la Dirección Interior de Junín de los Andes, se recibió el llamado de asistencia alrededor de las 2 de la madrugada de este sábado. El siniestro tuvo lugar en el carril con sentido sur de la ruta nacional, a unos 10 kilómetros de la ciudad, por donde circulaba el protagonista: un joven de 20 años.

En ese contexto, de un momento a otro, el conductor perdió el control de su auto Renault Clio y se fue contra una garita de colectivo que se encuentra a pocos metros de la calle Gregorio Álvarez. El auto quedó prácticamente incrustado debajo del techo de esta y los daños -tanto sobre el auto como a la garita- quedaron a la vista.

choque garita rn40 (2).jpg

Lo cierto es que, por el momento, se desconoce qué desencadenó el accidente, ya que el conductor no manifestó nada al respecto y el test de alcoholemia dio resultados negativos. No obstante, no es errado estimar que el joven pudo haberse quedado dormido al volante, o simplemente, haber perdido el control luego de patinar sobre el hielo que había en la calzada. Todo es aún materia de investigación del personal de Tránsito.

Personal de Bomberos colaboraron con la extracción del vehículo y personal de Salud del SIEN trasladaron al conductor al Hospital Ramón Carrillo para verificar su estado de salud; sólo se le detectaron golpes menores y una fractura en su pie derecho, por lo que está fuera de peligro.