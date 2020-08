Chubut: condenan a ex jefe de policía por abusar de las hijas de su ex pareja

Juan Luis Ale, ex jefe de la policía de Chubut y ex diputa do provincial fue condenado por el Tribunal Penal de Puerto Madryn por los delitos de abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante de las hijas de su ex pareja. Los hechos ocurrieron entre 1998 y 2001, cuando las menores tenían 9 y 10 años. La resolución de la Cámara, integrada por Gustavo Castro, Marcelo Orlando y Marcela Pérez, se conoció el jueves por la mañana. La pena que recibirá Ale se informará el 31 de agosto cuando se lleve a cabo la cesura de juicio, en la que los magistrados determinarán la condena.