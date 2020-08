Comunidades indígenas usan yuyos y miel para afrontar el coronavirus

"Nosotros estamos enfrentando a una pandemia sabiendo que el hospital colapsó. Es por eso que salimos a buscar miel y yuyo del monte que calman la tos y la fiebre. Estamos acudiendo a lo que conocemos", contó Nancy López, cacique de la comunidad Mi Troja, al diario El Tribuno de Salta. No hay registros oficiales sobre contagios ni atención médica ya que desde las comunidades no acuden a los centros de salud. Sin embargo, desde el Concejo Deliberante de Santa Victoria Este denuncian que el Comité Operativo de Emergencia “no les da importancia”.

El cacique Isaías Fernández, de la comunidad Weenhaey Kyelhyuk (El Quebracho, en castellano), contó: "Desde hace tres semanas que tengo coronavirus. Es muy feo, doloroso, pero ya lo estoy pasando. Ya tengo más fuerzas, no tengo tanta fiebre, pero aún no tengo sentido de gusto ni olfato. En mi comunidad somos cinco los enfermos y ninguno fue al hospital". Insisten en que "no hay médicos". Días atrás desde el hospital Juan Domingo Perón negaron que estén colapsados.

"Decidimos mandar a los niños al monte a buscar miel, eucalipto y otras plantas que nos sirven para hacer vapores y con eso contrarrestar la tos, la fiebre y el malestar", dijo Fernández. El cacique dijo que en la comunidad "Km 6", que está más al oeste, hay más enfermos que no van al hospital y que el sábado pasado habría fallecido por la enfermedad un cacique.

Días atrás, el vicepresidente del Concejo Deliberante de Santa Victoria Este, Samuel Gilobero, envió un audio a los medios en el que asegura que los habitantes de la zona viven con mucha preocupación el avance de los casos de coronavirus. Agregó que no hay elementos de limpieza suficientes ni ayuda estatal que alcance.

La precariedad es tan grande que los pedidos de Gilobero son básicos: lavandina, alcohol en gel, desinfectantes. “Estoy muy preocupado por mis comunidades. Soy un representante del municipio y el Comité Operativo de Emergencia parece que no nos da importancia. No nos visita, no nos dice nada”, dijo el concejal.

Gilobero además señaló que la zona también padece de una frontera sin filtros. «La gente extranjera pasa sin control por acá. Hay caminos libres», dijo.