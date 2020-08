Ciantini: "El automovilismo debería aprovechar para unirse"

En la misma línea, el balcarceño señaló que es el momento para que la especialidad piense en grande. “Todas las crisis generan oportunidades, y el automovilismo si pensara en grande debería aprovechar para unirse y para tener una actividad más organizada. Los entes fiscalizadores deberían trabajar junto con los presidentes de las categorías para ordenarse”, afirmó.

“El entusiasmo para que el automovilismo vuelva nos quita la vista del panorama que se viene. El universo publicitario que permite mover al automovilismo se ve afectado, al igual que las empresas y automotrices que están en las distintas categorías. Hay un recurso que está faltando, y es el tiempo para este año”, se explayó.

Carburando en casa (11-08-2020)

El ex piloto también hizo hincapié que es necesario una buena organización. “Debe haber una buena organización, no se debe dar la superposición de fechas porque afectaría a mucha gente. Y habría que estudiar la parte económica para que las categorías puedan ofrecer el mismo espectáculo que lo hacían con la misma cantidad de autos”, puntualizó.

Por último, Ciantini remarcó que los dirigentes actuales no están conectados de la forma en que la actividad lo necesita. “El deterioro dirigencial que hay en este país a nivel político llegó al deporte. A veces no somos todo lo unido que deberíamos ser. Están los intereses. El automovilismo es un poco el reflejo de la sociedad que tenemos. Pasa con el fútbol y con el deporte en general. Uno mira y piensa que algunos deportes volvieron a los entrenamientos, otros no. No es sólo un problema del automovilismo que no haya una conexión dirigencial. Pasa en todos lados lamentablemente”, cerró.