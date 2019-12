Ciapponi seguirá al frente de la cooperativa CALF

Ciapponi, de la lista Celeste y Blanca, se impuso con 5825 votos entre los 8199 que fueron a votar. Segundo salió Fernando Garayo de la lista Azul, con 1814 votos, y tercero y mucho más abajo, Rubén Domínguez con la lista Blanca, que contabilizó 557 votos.

Con este resultado, el espacio de Ciapponi, que lo componen peronistas, afiliados al MPN y radicales, entre otras facciones, se consolida como fuerza y obtenía 82 de los 92 delegados que estaban en juego. Los 10 restantes correspondían a la lista Azul.

“El resultado de la elección lo tomamos como una continuidad de trabajo que venimos haciendo con la gente hace mucho tiempo”, indicó Ciapponi, en el medio de los festejos, donde saludó a distintos actores de peso partidario.

Se pudo ver desde el titular del sindicato petrolero, Guillermo Pereyra, que enalteció la figura de Ciapponi en la institución, pasando por Gerardo Gutiérrez, hermano del gobernador y flamante funcionario del intendente Mariano Gaido, sectores vinculados a la ex secretaria de Desarrollo Humano, Yenny Fonfach (iba en la lista de Ciapponi) hasta Jesús Escobar y militantes de Libres del Sur.

Con el resultado obtenido, la lista Celeste y Blanca tendrá el dominio absoluto de la asamblea por lo que tendrá margen para ocupar los cargos sin demasiada oposición interna. Al menos en lo visible.

Esta nueva gestión de Ciapponi emerge en un contexto de cambio a nivel país, sobre todo en la política energética. Desde el gobierno de Alberto Fernández ya anuncian al suspensión del aumento de las tarifas, que en 4 años subieron alrededor del 3000%. De hecho, fue el mismo Ciapponi quien se opuso a aplicar los aumentos de Cammesa, generando una deuda, pero evitando que llegara a los vecinos.

Está todo dado para el contrato con la Muni

Con el envión de la urnas y el cambio de signo político en la Municipalidad de Neuquén, la conducción encabezada por Carlos Ciapponi se dispondrá a cerrar definitivamente un contrato de largo aliento que le dé marco jurídico a su prestación a los vecinos de la capital provincial. El contrato de CALF con la Municipalidad se venció en el último mandato del intendente Horacio “Pechi” Quiroga, quien nunca allanó el camino a la firma de un nuevo compromiso.

Las prestaciones de CALF se mantuvieron como estaban. Ahora, el intendente Mariano Gaido manifestó su predisposición a cerrar más temprano que tarde el nuevo contrato. Un gesto: uno de los primeros dirigentes en llegar a saludar a la dirigencia ganadora de las elecciones en la cooperativa fue Gerardo Gutiérrez, hermano del gobernador y recientemente nombrado al frente de la Unidad de Coordinación en la Promoción de Actividades Públicas y Relaciones Institucionales del gobierno municipal de Mariano Gaido.

Las cartas están echadas para la renovación de contrato.

La gestión que ganó en proyección nacional

Por Javier Polvani

Las elecciones de CALF generaron interés fuera de la zona de prestación de la cooperativa. La movida de Carlos Ciapponi para resistir los aprietes de Cammesa, la empresa mayorista del mercado eléctrico, tuvo repercusión nacional. A la vez, la cooperativa neuquina regresó a ocupar una silla en la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE).

En ese ámbito no pasó inadvertido el resonante triunfo del oficialismo. El presidente de FACE, José “Pipo” Álvarez, no tardó en llamar a Ciapponi y a Darío Luca, secretario general de CALF, para felicitarlos. El año que viene se hará en Neuquén la reunión anual de la federación nacional de cooperativas. La pelea con Cammesa tuvo sus efectos. El más importante fue la proyección a nivel país de la cooperativa neuquina. No resolvió Ciapponi la cuestión económica, puesto que la deuda con Cammesa continúa. Y es grande. No obstante, la posición negociadora mejoró sustancialmente. “Fue el primer presidente de CALF en tener semejante impacto nacional”, reconoció el petrolero Guillermo Pereyra en pleno festejo por el triunfo.

