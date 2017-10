Cien veces Lalo: "Es un logro muy importante"

El 10 anotó uno de los tantos en la goleada de Independiente 7-1 a Villa Iris por la 5ª fecha de la Copa Neuquén y alcanzó así los cien festejos desde que llegó al club. “La verdad que muy feliz de llegar a los cien goles, que no es nada fácil. Es un gran logro. Me hubiese gustado hacerlo en el Federal y en La Chacra con mi gente, pero de todas formas se dio hoy, siempre con la camiseta de Independiente, así que muy contento”, reconoció el Mago.

Lalo se ha convertido, con el correr de los años, en uno de los emblemas en la historia del club neuquino y la hinchada así se lo reconoce en cada partido.

“Para mí es muy importante y es todo gracias a mis compañeros y amigos que han pasado por el club en todos estos años. Sin ellos no hubiese llegado a esa marca. Agradecerle a la gente del club que siempre me bancó y me respetó”, agregó.

A los 37 años, Porra alcanzó uno de sus últimos objetivos a nivel individual y se lo dedicó, por supuesto, a toda su familia. “Lo quiero compartir con la gente y con mi familia, que es lo más importante. El aguante de ellos es el pilar, es de donde uno siempre saca ganas para seguir disfrutando del fútbol, que es lo más lindo”, concluyó el volante.

Lalo estará otra vez en La Chacra el miércoles cuando Independiente reciba a Deportivo Roca por el Federal A, y seguramente será recibido con una gran ovación de toda su gente.

2005 El primer tanto en el Rojo lo hizo en enero de 2005, también a Villa Iris. ¡Qué justo!

"Es un logro que quiero compartir con mi familia, con mis amigos y compañeros que pasaron por el club”.Orlando Porra. Tras marcar su gol Nº 100

El resto de la fecha

Con el tanto de Porra, Independiente venció 7 a 1 a Villa Iris y es único líder de la zona 3, con un partido menos que completará el martes cuando reciba a Confluencia en La Chacra desde las 17:30, por el postergado de la cuarta jornada.

Marcos Vergara por duplicado, Orlando Porra, Enzo Petretto -también en dos oportunidades, Eber Ramírez y Ezequiel Barrera anotaron los goles del Rojo.

Por otro lado, Añelo empató como local 2 a 2 con Deportivo Rincón, mientras que Unión Vecinal goleó de visitante 4 a 1 a San Patricio del Chañar.