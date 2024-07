El secreto mejor guardado de los erizos de mar y su relación con el Covid-19

Echa Marine contiene antioxidantes que se aíslan de huevas no fecundadas de un erizo (especie Arbacia dufresnii) que habita en los mares argentinos.

"Tres meses de tratamiento con un consumo diario de tres mililitros (ml) del suplemento dietario por la mañana en ayunas y 3 ml por la tarde, promovió un bienestar óptimo en los pacientes con COVID-19 prolongado", precisaron desde el organismo científico. Tamara Rubilar, investigadora del CONICET y cofundadora de la firma ERISEA, destacó que los pacientes tratados “tuvieron una recuperación rápida y efectiva mejorando así su calidad de vida. Nuestro desarrollo disminuyó dolores musculares, la disnea (dificultad respiratoria) y redujo la anosmia (pérdida total del olfato). También se comprobó una notable mejoría de los síntomas cognitivos y neurológicos como la atención, la memoria y la función ejecutiva”.

erizosmedicamento1.jpg Las propiedades de los erizos de mar se volcaron a la elaboración del nuevo suplemento.

El grupo que recibió el tratamiento incrementó la cantidad de metros en el test de caminata de seis minutos y las secuelas tomográficas de la neumonía mejoraron 5.5 veces más rápido.

Fatiga crónica, mal de muchos

Uno de los síntomas que más afectan a los pacientes con COVID-19 prolongado es la fatiga crónica. “Nos alegró observar que Echa Marine ayuda a revertir la fatiga crónica en los pacientes. Esto redundó positivamente en su salud, en su calidad de vida y también en su estado emocional”, destacó Rubilar, también vicedirectora del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR – CONICET) y Docente Investigadora de la UNPSJB.

Durante el lanzamiento, el presidente del CONICET Daniel Salamone, destacó que “rescato el interés de actores del sector privado que apuestan a un proyecto científico, esto es sumamente significativo. Hay muchas enseñanzas que podemos capitalizar a futuro, primero la multidisciplinariedad, en este caso una bióloga que se reunió con empresarios, inversores, médicos y otros especialistas. También se necesitó el apoyo de organismos regulatorios. Este ejemplo exitoso de transferencia tecnológica tiene que ser el camino, hay muchos otros casos como este, y desde el CONICET apuntamos a eso”.

Por su parte, el socio inversor de ERISEA S.A. Pedro Mateos sostuvo: “Apostamos y trabajamos en desarrollar la ciencia y tecnología en Chubut".

erizosmedicamento.jpg Las espinocromas son antioxidantes marinos que disminuyen la inflamación celular y mejoran el sistema inmune.

Un tesoro bajo el mar

Los erizos de mar poseen innumerables beneficios para la salud humana. Sus propiedades terapéuticas fueron descubiertas en el siglo XVII en Oriente, y desde entonces se han estudiado científicamente.

El componente activo del suplemento dietario Echa Marine son las espinacromas, unas moléculas contenidas en las huevas no fecundadas de un erizo de la especie Arbacia dufresnii que habita en los mares argentinos y que han sido estudiadas científicamente por el laboratorio de Rubilar en el CISEMAR.

“Las espinocromas son muy beneficiosas porque son antioxidantes marinos que disminuyen la inflamación celular y mejoran el sistema inmune”, puntualiza Rubilar.

Al finalizar el estudio con los pacientes con COVID-19 prolongado, los análisis demostraron que la administración del suplemento dietario con tecnología del CONICET aumentó los niveles de la interleuquina 10 (una proteína antiinflamatoria del sistema inmune), y disminuyó la interleuquina 2 proinflamatoria, se indicó desde el CONICET.

Las espinocromas y la energía celular

“Lo que también pudimos comprobar es que las espinocromas también tienen la capacidad para incrementar la densidad y función de las mitocondrias que son las fábricas de energía celular. Esta propiedad de mejora de la función mitocondrial celular es la que ayuda a revertir la fatiga crónica de los pacientes”.

Para la investigadora del CONICET “es una gran satisfacción participar del desarrollo de un producto que brinda soluciones para una pandemia global. El lanzamiento de Echa Marine demuestra que la investigación básica no solo es indispensable, sino que es la que realmente genera transformaciones y no puede subestimarse. Porque si nosotros no tuviésemos toda la información básica biológica y bioquímica del erizo de mar, jamás hubiésemos podido desarrollar la biotecnología acuícola, que fue después la que permitió generar la empresa de base tecnológica y el desarrollo de este producto”, que es de venta libre.