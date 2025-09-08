El noveno mes del año estará cargado de eventos, con el cambio de estación como el más destacado.

Estos son los 6 fenómenos astronómicos de septiembre de 2025 que afectarán en tu cotidianeidad

Para los fanáticos de la astronomía , septiembre 2025 estará marcado por una seguidilla de eventos espectaculares que invitará a mirar al cielo con mucha atención. Además del tradicional equinoccio de primavera u otoño –según el hemisferio-, el noveno mes del año también traerá eclipses y visibilidad óptima de planetas y astros . A continuación, una guía completa para no perderse nada.

El satélite natural de la Tierra pasará frente al cúmulo abierto de las Pléyades y ocultará algunas de sus estrellas, según se van aproximando al horizonte. El fenómeno será visible en el norte de África, Europa Oriental y Asia Occidental, entre las 08:30 y las 10:50. En su fase de cuarto creciente, la Luna permitirá que las estrellas más brillantes del cúmulo se destaquen más intensamente.

Las Pléyades, también conocidas como las Siete Hermanas , es una familia de estrellas nacidas de la misma colosal nube de gas y polvo que colapsó bajo su propia gravedad, encendiendo temperaturas intensas que desencadenaron su origen. En la cronología del Universo, son relativamente jóvenes, con unos 100 millones de años.

luna de sangre La "Luna de Sangre" que pudo verse en el comienzo del mes.

19 de septiembre: la Luna oculta Venus

En medio de su rotación, la Luna pasará por delante del planeta Venus, cubriéndolo de manera temporal. Este fenómeno, llamado ocultación lunar, podrá verse en la madrugada de ese día desde África, Europa, el oeste de Rusia, Canadá, Groenlandia y Asia.

En otras partes del mundo, incluida Latinoamérica, se disfrutará a simple vista de la cercanía entre estos dos cuerpos celestes y Régulo, la estrella más brillante de la constelación de Leo. Los tres formarán una conjunción, lo que simplemente significará que se verán muy juntos en el cielo, incluso si en realidad están muy separados en el espacio. Para hallar esta conjunción, basta con mirar a la Luna.

21 de septiembre: eclipse solar parcial

Entre las 14:29 y las 18:53 hora de Argentina (desde las 17:29 hasta las 21:53 UTC), el satélite natural se interpondrá entre la Tierra y el Sol, cubriendo parcialmente el disco solar. Según precisó la NASA, este fenómeno será visible sobre el sur de Australia, los océanos Pacífico y Atlántico, y la Antártida.

eclipse solar anillo de fuego En los eclipse solares, la Luna tapa al Sol.

A diferencia de los eclipses totales, en este caso una fracción del Sol permanecerá visible. Se recomienda tomar medidas de seguridad para observarlo.

21 de septiembre: Saturno en oposición

Saturno proporcionará un gran espectáculo. En esa fecha, estará en oposición, lo que significa que la Tierra se encontrará entre ese planeta y el Sol, que se ubicarán temporalmente alineados. Esto también significará que Saturno se encontrará en su punto más brillante y cercano a nosotros en todo el año.

El fenómeno podrá observarse a simple vista en el cielo nocturno, pero con la ayuda de un telescopio simple será posible ver sus anillos.

22 de septiembre: equinoccio de otoño/primavera

El equinoccio es el momento del año en que el Sol se encuentra exactamente sobre la línea del Ecuador, lo que genera que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración de 12 horas en todo el planeta. Ocurre dos veces al año: entre el 19 y el 21 de marzo y entre el 22 y el 23 de septiembre.

equinoccio El equinoccio ocurre dos veces al año y marca el inicio de la primavera y el otoño, según el hemisferio. Foto: NASA.

Los equinoccios marcan el cambio de estación: en marzo, comienza el otoño en el Hemisferio Sur y la primavera en el Hemisferio Norte, mientras que en septiembre se invierte. En 2025, el equinoccio de primavera en el Hemisferio Sur será el 22 de septiembre de 2025 a las 18:20 GMT (15.20 hora de Argentina).

Para América Latina, este fenómeno también significa el regreso del Sol con más intensidad, las temperaturas más cálidas, el florecimiento de muchas especies de plantas y otros efectos estacionales que habitualmente son motivo de celebraciones y festividades.

Qué planetas y constelaciones serán visibles en septiembre 2025

En diferentes momentos del mes, quienes vivan en el Hemisferio Sur podrán ver a Mercurio, Venus y, particularmente, Saturno, debido a su oposición. En el hemisferio norte, las condiciones serán similares con Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Por su parte, ambos hemisferios disfrutarán de constelaciones prominentes como Piscis, Acuario y Sagitario.