El servicio de internet satelital también estará disponible para dispositivos móviles. Todos los modelos compatibles.

Estos son los celulares que podrán conectarse a Starlink en Argentina: la lista confirmada

En un salto histórico en la conectividad, la empresa de internet satelital Starlink anunció el lanzamiento de su servicio directo para celulares , permitiendo a los usuarios acceder a la red sin necesidad de antenas externas . Esto se debe a la alianza entre la compañía del magnate Elon Musk y T-Mobile , uno de los mayores operadores de redes inalámbricas.

Esta colaboración estratégica marca un hito en la evolución de la conectividad global , al combinar la infraestructura de una operadora de telecomunicaciones con la cobertura satelital de última generación. La tecnología funciona en zonas rurales, remotas o donde no hay cobertura móvil tradicional . Al no necesitar torres, antenas y cableado terrestre , el servicio permite tener cobertura donde las redes tradicionales no llegan o son demasiado costosas, siendo una gran opción para millones de personas que hoy no tienen acceso a Internet.

De momento, este sistema solo está habilitado para todo el territorio continental de Estados Unidos , zonas del sur de Alaska y Puerto Rico . Sobre la posible llegada a Argentina y otros países, la empresa adelantó que la cobertura internacional podría explorarse en el futuro junto con otros acuerdos de roaming .

starlink.jpg Starlink, la empresa de servicio de internet satelital, es propiedad del magnate Elon Musk.

Qué celulares son compatibles con el servicio de Starlink

El servicio se destaca por su compatibilidad con una amplia gama de dispositivos móviles convencionales, siempre y cuando cuenten con soporte para conectividad satelital y los sistemas operativos actualizados.

Según se informó, los smartphones compatibles son, en su mayoría, modelos recientes de marcas líderes como Apple, Samsung, Motorola y Google, lo que amplía el alcance a una gran cantidad de usuarios.

Esta es la lista de celulares confirmados:

Apple (iPhone)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16 (todas las variantes)

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone Air

Google Pixel

Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a

Motorola

Moto G 5G (2025 y 2026)

Moto G Play 2026

Moto Edge (2023, 2024, 2025, 2026)

Moto G Power 5G 2025

Moto G Stylus 2024

Moto Razr (2024 y 2025, modelos plegables)

Serie Galaxy A:A14, A15 5G, A16 (incluye SE), A17 (incluye SE), A25 SE, A26 SE, A35, A36 (incluye SE), A53, A54, A56

Serie Galaxy S:S21, S21+, S21 Ultra, S21 FES22, S22+, S22 UltraS23, S23+, S23 Ultra, S23 FES24, S24+, S24 Ultra, S24 FES25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE

Otros modelos

XCover6 Pro, XCover7 Pro

Galaxy Z Flip (3 al 7)

Galaxy Z Fold (3 al 7)

REVVL 7, REVVL 7 Pro

REVVL 8, REVVL 8 Pro

Se espera que esta lista crezca a medida que los fabricantes integren tecnologías que permitan aprovechar la conectividad satelital de forma nativa.

celular starlink 1200.jpg Muchos usuarios podrán usar sus teléfonos en lugares donde antes la conexión era imposible o extremadamente inestable.

Cómo funciona el servicio de internet satelital para celulares y qué permite hacer

El sistema funciona a través de la tecnología “direct-to-cell”, que permite que el celular se conecte directamente a los satélites cuando pierde señal móvil. En la pantalla aparecerá la leyenda "T-Mobile SpaceX" o "T-Sat+Starlink", indicando que el dispositivo está usando internet satelital. El servicio está disponible para clientes de T-Mobile o mediante la activación de una eSIM que incluya la cobertura satelital.

En una primera etapa, estará enfocado en funciones esenciales como el envío de mensajes de texto (SMS), la comunicación en situaciones de emergencia, acceso a aplicaciones como Google Maps y la geolocalización en áreas sin cobertura. Starlink trabaja para habilitar el envío de imágenes y un mayor acceso a datos satelitales en futuras versiones.

Qué es Starlink y cuánto cuesta en Argentina

El servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, funciona mediante constelaciones de cientos de pequeños satélites en órbita baja terrestre, que transmiten señal hacia estaciones y antenas receptoras en tierra. A diferencia de los satélites geosincrónicos tradicionales, su menor altitud reduce la latencia y permite conexiones más rápidas y estables.

starlink la anonima Starlink viene de lanzar en Argentina su kit Mini X.

El servicio está diseñado para ofrecer acceso de banda ancha en zonas rurales, aisladas o con infraestructura terrestre limitada, así como soporte para empresas, embarcaciones y servicios móviles. Permite navegar por la web, hacer videollamadas, transmitir contenido en alta definición, jugar en línea y conectar múltiples dispositivos simultáneamente. También se utiliza en situaciones de emergencia y despliegues temporales donde las redes convencionales están caídas o no existen.

En Argentina, Starlink ofrece kits de antena que van desde $142.500 (Mini) hasta $374.999 (Estándar). Los equipos se pueden adquirir en Mercado Libre, Cetrogar o Frávega, con financiación. Los abonos mensuales, en tanto, residenciales parten de $38.000 (Lite) a $56.100 (Estándar), mientras que el servicio móvil/itinerante ronda entre $63.000 y $87.500.