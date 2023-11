Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones en cada signo del 19 al 24 de noviembre

En cuanto al amor, conviene ser algo desconfiados, aún cuando hay augurios de que alguien nuevo llega a sus vidas. Las cartas, dicen que vienen amores nuevos y compatibles de los signos de Capricornio, Acuario y Leo, que se van a acercar a los Aries con algunas propuestas. Mientras tanto, es cuestión de concentrarse en todo lo positivo, bajo el cobijo del Arcángel Miguel.

Horóscopo de Mhoni Vidente paraTauro

El as de oros presagia suerte, abundancia y estabilidad, con recuperación de dinero que parecía perdido y propuestas de viaje. Por lo pronto, todo está llamado a transcurrir con alegría y mucha compatibilidad con todo el mundo porque las energías negativas están quedando atrás, y no hay lugar para que los Tauro se saboteen a sí mismos. El éxito está a la vista en sus vidas, más que todo en cuestiones laborales y de proyectos nuevos. Eso sí, hay que seguir estudiando.

Según Mhoni Vidente, habrá algún amor del pasado rondando y hay que tratar de sanar esa relación para quedar en paz y alejarse completamente. Mientras tanto, habrá noticias con el aguinaldo y los colores amarillo y rojo representan grandeza y estabilidad. Como apasionados que son, los Tauro están buscando una pareja igual que ellos en cuestiones de pasión y deseo, pero también una que los haga crecer, tanto en cuestiones laborales como profesionales y personales. En ese sentido, va a ser muy compatible con Libra y Capricornio.

Tauro.jpg Tauro según Mhoni Vidente

Tauro debe cuidarse de los chismes, las intrigas y de quienes hablan mal de ellos. Pero eso no quita que haya poder, fuerza y determinación para mejorar laboralmente y dejar de lado resentimientos del pasado con culpas que son ajenas. "Perdónate tu mente tu corazón, tu alma y vas a saber que vas a poder avanzar", dice Mhoni Vidente, que asegura que perdonarse no está nada mal.

Horóscopo de Mhoni Vidente para Géminis

La carta del Loco anuncia que son momentos de madurez para los Géminis, con el 23 de noviembre como el día cabalístico que ofrecerá una oportunidad nueva de crecimiento laboral o de salir de viaje o trabajar fuera. Y también pronostica dinero fácil, rápido y dinero, por cuestiones profesionales. Habrá que seguir estudiando idiomas, comercio internacional y algo de medicina o política, que eso se les va a dar muy fácil a los Géminis, que deberán tratar de no pelearse con nadie. Ni siquiera con ellos mismos.

Temporada Géminis.jpg Géminis según Mhoni Vidente

Consejo: los Géminis tienen que soltar lo que no es para ellos y no encapricharse con personas o amores que no son suyos, que son casados, comprometidos o no son para ellos o ellas. El 12 y el 19 son los números mágicos, y el dorado y azul, los colores; así que a comprarse algo de oro y a vestirse de azul. Se vienen tiempos de trámites y no hay que dejar nada pendiente, saldar pagos atrasados y preparar lo que se viene para descansar en vacaciones. Dinero, todo indica que va a llegar.

"La suerte te está sonriendo. Recuerda que tú eres muy compatible con Acuario, Libra y Sagitario", advierte Mhoni Vidente en el Horóscopo y aconseja buscar gente más compatible y con ideas más cercanas. De paso, alienta a seguir adelante sin miedos, complejos ni ataduras, porque es el momento de tomar "esa" decisión. Y si hay alguna cirugía, seguro que va a andar bien.

Horóscopo de Mhoni Vidente para Cáncer

Son tiempos de crecer, de dejar las inseguridades y de adoptar la determinación de ir para adelante. El 22 de noviembre será el mejor de la semana. Habrá invitaciones a viajar, pero hasta finales de mes conviene quitarse las cargas en cuestiones de depresión, angustia o problemas hormonales. Son tiempos de tener una pareja estable, que va a ser de Piscis, Escorpio o Virgo. En ese sentido, habrá nuevos amores, más compatibles. Además, Mhoni Vidente recomienda una actualización en cuestiones de redes sociales, en las vías de comunicación y en el arte.

Signo Cáncer La semana de Cáncer según Mhoni Vidente

Por lo demás, va a ser una semana de mucho trabajo. Eso sí, hay que tratar de hacer más y mejor el trabajo que corresponda y de manera más profesional. El 11 y el 29 serán lo números mágicos; el rojo y el azul fuerte los colores. En tanto, los Cáncer deben intentar ser más intensos en sus cosas de estudio y trabajo; no, en cambio en el amor, donde son muy intensos de por sí. A lo mejor resulta cambiar la cama de lugar, tomar mas líquidos y transformar a lo positivo las cosas negativas que vienen de arrastre.

"No te metas en problemas que no son tuyos. Deja que cada quien resuelva su vida y tú trata de avanzar, que eso es lo más importante. Cuida tus pertenencias y cuida tu tarjeta de crédito de débito o cámbiate de banco", aconseja Mhoni Vidente, y recomienda desligarse de problemas ajenos y de cuestiones complicadas para festejar el cumpleaños que está por llegar de algún familiar.

Horóscopo de Mhoni Vidente para Leo

Momento de crecimiento económico y tiempo de tomar acciones, de irse a vivir fuera, cambiarse de casa o de trabajo. A mover las energías y a no quedarse estancado. "Tú eres el rey de la selva, eres el que el orgullo de todo el mundo, que se voltea a verte", arenga Mhoni Vidente. Que alienta a vestirse mejor, cambiar el look, quitarse problemas y no hablar de los demás. El mejor día: el 20 de noviembre. Cabalístico en cuestiones económicas, de trabajo y de juntas laborales para proyectos nuevos. Mientras, hay que cuidar el estómago y el intestino.

LEO.jpeg La semana de Leo según Mhoni Vidente

La ropa vieja afuera; prohibido buscar a la gente que no eran para los Leo y si se trata de alguien que los dejó, lo mejor es soltar y que se vaya que Dios, que está limpiando de gente muy tóxica o complicada el lugar. Que los compatibles van a ser Acuario, Aries y Sagitario, con el 02 y 17 como números mágicos y el naranja y el amarillo como los colores preferidos. En ese marco, es importante la madurez mental y seguir proyectando luz.

En cuanto al estudio, hay que seguir esforzándose para avanzar; mientras que en el trabajo hay que actualizar toda la papelería, mientras llega alguna compensación económica. de paso, a creer en sí mismos y a confiar en lo que hacen, sin darle lugar al desánimo; en todo caso, hay que ser un poco más tercos. Y a cuidarse de la espalda, el riñón, el páncreas y los dolores musculares.

Horóscopo de Mhoni Vidente para Virgo

La carta del juicio dice que son tiempos de arreglar toda la papelería y de volver a empezar. Tiempos de creer más en lo que están haciendo y dejar de picar en varias cosas a la vez. "Tienes que ser consciente de lo que quieres formar en tu vida, un buen negocio, trabajar mejor", señala Mhoni Vidente, que adelanta que habrá arreglos para asuntos legales pendientes. El mejor día será el 22, en una semana en la que habrá un ingreso de dinero.

Virgo.jpeg La semana de Virgo según Mhoni Vidente

También dicen los números mágicos 07 y 23 que los colores para los Virgo van a ser el verde fuerte y el blanco. Es tiempo de sanar mente y cuerpo. Como el intestino está conectado al cerebro, pensar muchas cosas es causante de alguna gastritis y alguna inflamación intestinal. de modo que hay que tratar de quitarse pensamientos oscuros. Se trata de arreglar la vida propia, pero no la de los demás: las cartas dicen que va a ser una semana de amores apasionados con los signos de Virgo, Géminis y Leo.

Será una semana de mucha pasión, deseo y locura desenfrenada, en la que habrá que cuidarse de los celos y de las inseguridades. "Mírate un espejo. Eres guapa, eres guapo. No tienes por qué estarle rogando a nadie", dice Mhoni Vidnete a los Virgo, y aconseja seguir lo que dicen la razón y la intuición. Todo lo que está razonando, todo lo intuido y lo pensado es real y fuerte.

Horóscopo de Mhoni Vidente para Libra

La carta del carruaje explica que al Libra le gusta avanzar en todos los sentidos, le gusta vivir bien y encuentra la estabilidad en tu vida, aunque se le hace muy complicado la estabilidad amorosa y tener una pareja estable. El día 23 será el mejor de una semana en la que las personas más compatibles en cuestiones amorosas van a ser de Acuario, Aries y Leo. "Pero -dice Mhoni Vidente- tienes que aprenderte enamorarte de ti. Tienes que quererte más. No es posible que quieras tanto a los demás y que te olvides de tu persona".

Libra.jpeg La semana de Libra según Mhoni Vidente

Por eso, el dinero que ingrese adicionalmente es para gastar en sí mismos. El 04 y el 33 son los números y el rojo intenso y el verde los colores, que dicen que va a ser una semana de pasión con amores prohibidos que no se van a quedar para siempre. En el trabajo, hay que tratar de poner un negocio de comunicaciones, de diseño o de ropa; y a no descuidar las inversiones y a trata de pagar las deudas. La carta es pagar y sanar el cuerpo en todos los sentidos.

Hay que ir este al pendiente con el médico, porque según el Arcángel Miguel el propósito de vida es ser feliz, y para eso hay que estar saludable.

Horóscopo de Mhoni Vidente para Escorpio

La carta del mago es como Dios. Es el permiso que da la carta del Tarot para decir que sí a todo: a progresar, a tener ese trabajo, a resolver los problemas legales, a juntar más dinero, a estar hablando de estar ayudando a la familia. Es la carta que da la autorización de que las cosas salgan bien. En tanto, el mejor día va a ser el 22, los números mágicos el 14 y el 20, y el naranja y el azul los colores de los Escorpio.

escorpio signo año nuevo.jpg La semana de Escorpio según Mhoni Vidente

Buena época para operarse, si hay alguna cirugía pendiente, para embarazarse y también para cambiar de casa. Vienen amores compatibles después de dos divorcios, de una separación o de problemas con ex parejas, y seguramente serán de Piscis, Cáncer o Leo, que se van a acercar con buenos intereses. En cambio habrá algún conflicto laboral, asi que conviene no poner atención en lo que no la vale. Hay que cuidarse mucho de problemas de alcohol, vicios o drogas.

Hora de poner un negocio y, al mismo tiempo, de aprender a usar mejor el tiempo libre. Aprender a caminar más y hacer ejercicio ayuda; igual que tratar de impermeabilizar la casa, arreglar las tuberías y las fugas de agua, que van en sintonía con las fugas de dinero, para que después no haya problemas de deudas.

Horóscopo de Mhoni Vidente para Sagitario

Comienza el período de cumpleaños y eso significa estabilidad en cuestiones emocionales y convoca a desempeñarse en lo que se es exitoso. "Eres una de las personas más carismáticas que hay y que nunca va a estar solo ni sola aparte; te sale la carta del emperador, ya te va a llegar el dinero que esperabas y la oportunidad de crecer más", asegura Mhoni Vidente. No rogar y que les rueguen es la consigna. Y al que no quiere estar en sus vidas, pase libre. Del otro lado, hay que tomar más carácter cuando alguien los quiera sumar a un emprendimiento.

El 21 será el mejor día, en tanto los números cabalísticos de Sagitario serán el 67 y el 58 y el color blanco y rojo intenso será la combinación de la abundancia. Los sagitario son muy honestos, son buenos padres y de esas personas que siempre planean su vida hacia el futuro. Esta semana va a ser de mucho trabajo, de exámenes de escuela y de reuniones y festejos sobre todo.

Sagitario.jpeg La semana de Sagitario según Mhoni Vidente

Por lo demás, se pueden venir ciertos reajustes laborales, con cambios de puesto, y tal vez no es mal momento de poner un negocio. "El Arcángel Miguel te está diciendo decídete a ser feliz ahora; hoy, no mañana ni el próximo año. Y para eso nada mejor que encontrarse con personas compatibles del signo de Leo, Tauro o Aries.

Horóscopo de Mhoni Vidente para Capricornio

La carta del Sol indica que son brillantes, fuertes, soberbios y con los egos hasta arriba. Son personas que todo mundo tiene que ver, exitosos, pero que se tienen que cuidar de las envidias, del mal de ojo de las personas que se les acercan de mala fe. El 24 va a ser el día cabalístico, en una semana de mucho trabajo, de pasar exámenes, de pagar deudas y todo lo que esté pendiente, porque un dinero extra ayudará a solucionarlo.

Capri.jpeg La semana de Capricornio según Mhoni Vidente.

El punto débil estará en los problemas de pulmones o de garganta. Hay que protegerse más que nunca y aprovechar los números 05 y 16 que son los mágicos, y el naranja y el blanco como los colores. Cualquier ritual, iniciación o magia les va a funcionar, y ante amores del pasado que regresan hay que intentar avanzar. Vienen problemas familiares con la mamá, los hermanos o la pareja y hay que tratar de solucionarlos.

El siete de espadas y el dos de bastos dicen que se preparan cambios importantes en cuestiones de trabajo, que les van a permitir crecer más. Pero no hay que acelerar, sin tomarse el tiempo necesario. "Vas a estar muy compatible con los signos de Virgo, Tauro y Aries", asegura Mhoni Vidente.

Horóscopo de Mhoni Vidente para Acuario

Tiempos de querer más la casa, la familia y de quererse a sí mismos, para los Acuario. También de crecimiento económico, tal vez de poner un negocio a la espera de una compensación económica que está por llegar. Hay que tratar de no meterse en situaciones que impiden progresar y a no dejarse sabotear por la mente. "Si la otra persona ya no te quiere, pues no puedes hacer nada, o sea, no te metas en situaciones ajenas a ti", aconseja Mhoni Vidente.

Acuario.jpeg La semana de Acuario según Mhoni Vidente.

El 20 es el día que mejor va a funcionar, con 28 y 30 como números mágicos y el azul fuerte y el rojo como los colores. A cuidarse de las víboras, que andan cerca y no dejan crecer. Hay que liberarse de las serpientes y es momento de tomar una determinación en ese sentido. Por lo demás, los Acuario estarán compatibles con Géminis, Leo y Libra.

Habrá un casamiento y embarazo rondando, que les va a dar mucha felicidad en buena hora. La llegada de una mascota está cerca y si había exámenes médicos a la espera de resultados, serán favorables. A no descuidarse de los chismes, las envidias y la gente que los quiere destruir.

Horóscopo de Mhoni Vidente para Piscis

Tiempos de quererse más, de estabilidad emocional y sobre todo personal. El mejor día va a ser el 22 cabalísticamente mágico para Piscis. El consejo es dejar los amores y amistades que no eran compatibles, igual que los trabajos. En tanto, habrá dos golpes de suerte con los números 09 y 36, mientras que el naranja y el amarillo serán los colores. .

Cualquier ideal va a ser cumplido en esta semana, porque vienen nuevas oportunidades de crecimiento y nuevas oportunidades laborales. Además, vienen amores más compatibles, entre Cáncer, Virgo y Escorpión, con perspectivas de compromiso firme. Aparte, hay que tratar de arreglar la casa trata y de vivir mejor. Eso sí, hay que cuidarse de los problemas en cuestiones estomacales y de intestinos.

piscis signo año nuevo.jpg La semana de Piscis según Mhoni Vidente.

"Tú puedes crear la situación que tú quieras en tu vida, entonces crea cosas positivas, un mejor ambiente de trabajo un negocio o volver a estudiar", recomienda Mhoni Vidente, que insiste en no ocupar la mente en cuestiones negativas. De paso, una recomendación para hacer ejercicio y adelgazar lo que hace engordar el estrés.