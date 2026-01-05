Las 5 carreras universitarias que no deberías estudiar en 2026, según lo que reveló la IA

Si bien la Inteligencia Artificial no augura que estas profesiones dejarán de existir, lo cierto es que desaconseja estudiar estas 5 carreras universitarias en 2026 . ¿Cuáles son?

Recientemente, el Chat GPT de Inteligencia Artificial (IA) seleccionó aquellas profesiones que dominarán el mercado laboral para el año 2030. Entre ellas aparecen los desarrolladores de Inteligencia Artificial; ingenieros en Energías Renovables; analistas de Datos y Científicos de Datos; especialistas en Ciberseguridad y Técnicos en Salud Digital. Como contrapartida, la IA también advirtió cuáles son aquellas 5 carreras universitarias que no se deberían estudiar en 2026 .

Lo cierto es que, desde la irrupción de nuevas tecnologías como las vinculadas a la inteligencia artificial , los interrogantes de cara al futuro mercado laboral son muchísimos. Uno de ellos abordamos especialmente en esta nota: ¿qué profesiones u oficios no tendrán lugar sin un perfil formativo adicional?

Según la IA , las 5 carreras universitarias que no se deberían estudiar en 2026 son las que atañen principalmente a cinco áreas:

Humanidades.

Periodismo.

Administración de empresas.

Derecho.

Turismo u hostelería.

Es importante señalar que, si bien la IA desaconseja el estudio de estas carreras en 2026, tampoco es determinante en cuanto a que estas profesiones desaparecerán.

En relación a las carreras de humanidades más tradicionales, como las de literatura, filosofía o historia, cabe señalar que la IA puntualiza que, como los modelos de inteligencia artificial ya son capaces de generar, analizar y resumir textos de forma automática, si estas profesiones no se complementan con estudios con habilidades digitales o tecnológicas, la inserción profesional se tornará cada vez más compleja.

En cuanto al periodismo, es sabido que tanto la automatización de contenidos informativos como el uso de algoritmos para redactar textos breves generó un cambio profundo en el oficio. La IA remarca que el futuro laboral en el periodismo estará asociado fuertemente a una especialización adicional como aquellas vinculadas a análisis, verificación, datos o tecnología.

En la misma línea que las anteriores, las tareas vinculadas a un egresado en administración de empresas -entre ellas podemos mencionar la gestión de inventarios, análisis financiero básico y organización de procesos- están siendo reemplazadas por software inteligente. Así, las empresas demandan perfiles híbridos en este campo, es decir a aquellas personas que también posean conocimientos en datos, programación o inteligencia artificial aplicada a los negocios.

Respecto del Derecho, es de público conocimiento que esa profesión atraviesa profundas transformaciones. La IA vaticina que, si bien la figura del abogado no desaparecerá como tal, algunas de sus tareas -como las de revisar contratos, analizar jurisprudencia y automatizar tareas repetitivas- ya están siendo realizadas por las herramientas de la IA. Así, el futuro de la abogacía estaría más ligado a especializaciones en derecho tecnológico, protección de datos, ciberseguridad o regulación de la propia inteligencia artificial.

En la actualidad, no se puede soslayar que tanto las plataformas digitales así como también la automatización de servicios tienden a reemplazar a la figura del empleado del rubro turismo y hostelería, puesto que la tecnología en ese campo redujo notoriamente la necesidad de intermediarios y puestos tradicionales. De todos modos, la IA sugiere que el desarrollo profesional en esta área podría ser más limitado si no se incorporan competencias en tecnología o gestión digital.