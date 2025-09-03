Los jeans flare vuelven con fuerza en el verano: andá preparando estos pantalones

Este pantalón se impone con la vuelta de los días más calurosos del año. Además, ya se ha visto en pasarelas europeas.

Uno de los mayores beneficios del mundo de la moda e indumentaria es el ciclo de vida con el que cuentan la mayoría de las prendas. Aunque muchas dejaron de ser populares un par de años después de su lanzamiento, es común que vuelvan a imponerse como algo " vintage " un tiempo después. Ahora, son los jeans flare los que regresan con fuerza esta temporada.

De hecho, los especialistas de moda y diferentes marcas internacionales sumaron estos pantalones en las pasarelas y las colecciones de primavera/verano más populares en Europa a lo largo de 2025.

En esta ocasión, se empezaron a visualizar diseños más modernos en versiones denim clásico, en tonos claros y lavados gastados, aunque para los looks más urbanos se los ve con tiro medio y alto, siguiendo la tendencia de siluetas oversized.

jeans-flare-469qfa-1

Los jeans flare vuelven con fuerza esta temporada

De cara a la primavera/verano en Argentina, los jeans flare vuelven a ser tendencia como lo supieron ser en la década del 70. Se trata de una prenda con un corte ajustado en la cadera y el muslo que se abre desde la rodilla, además de aportar un estilo retro y vintage, dos de los más populares de los últimos años.

En tanto, una de las características principales de este pantalón es aportar un estilo más estilizado, pero que al mismo tiempo mantiene las tendencias oversized que se vienen imponiendo en la temporada.

Uno de sus principales beneficios es su versatilidad, ya que se trata de un modelo que permite combinar looks elegantes, o bien usarlos para planes urbanos junto a unas zapatillas claras.

47000153_TM

Siguiendo esa línea, hay diferentes estilos y modelos de los jeans flare que se impusieron en la temporada de moda verano/primavera en Europa y que serán tendencia en lo que resta de 2025 en todo el mundo:

Y2K : De tiro alto, cinco bolsillos, pernera ajustada que se abre en evasé desde la rodilla. Además, el cierre combina cremallera y botón

: De tiro alto, cinco bolsillos, pernera ajustada que se abre en evasé desde la rodilla. Además, el cierre combina cremallera y botón Borde o dobladillo inferior de la pernera abierta : también de tiro alto, incorpora bolsillos laterales y de parche en la espalda. El detalle distintivo: una abertura lateral en el bajo.

: también de tiro alto, incorpora bolsillos laterales y de parche en la espalda. El detalle distintivo: una abertura lateral en el bajo. Cuatro botones : cintura alta, corte entallado súper elástico y cierre frontal con cuatro botones.

: cintura alta, corte entallado súper elástico y cierre frontal con cuatro botones. De algodón y detalles trenzados: hechos íntegramente en algodón, de talle medio, incluyen sofisticados bolsillos de parche trenzados y una correa lateral.

El origen de los jeans flare

El origen de esta prenda se remonta al siglo XIX, más precisamente a la época de los marinos de Estados Unidos. En aquel entonces, se buscaba una alternativa para trasladar los uniformes en buenas condiciones, sin que se arruinen las prendas al apilarlas juntas.

En ese sentido, a finales de los 60 los jóvenes estaban en búsqueda de nuevos estilos de moda. Esto los llevó a buscar opciones en tiendas que vendían prendas militares, lo que permitió que empezaran a imponerse entre las tendencias de indumentaria.

Aunque con el paso del tiempo quedaron en desuso, la moda es cíclica y el correr de los años permitió que vuelva a posicionarse como uno de los pantalones íconos de los 2000.

¿Cuáles son las características de los jeans flare para mujer?

Al buscar diferentes alternativas de jeans flare para mujer, el sitio de ventas Mercado Libre ofrece diferentes alternativas que varían entre los $30.000 y los $60.000, con algunas características en común entre la mayoría de ellos:

Material principal; Jean

Tipo de pantalón: Jeans

Tiro del pantalón: Alto

Corte del pantalón: Flare Wide leg

Cantidad de bolsillos: 4

Con puños ajustables: No

Con materiales reciclados: No

Con bolsillos: Sí

Es apto para lavarropas: Sí

¿Cuáles son las características de los jeans flare para hombre?

De igual manera, los jeans flare para hombres varían en precios similares, con diferentes cortes y modelos. Entre sus características generales se ubican: