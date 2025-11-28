¿Por qué las mujeres necesitan dormir más que los hombres? La explicación de especialistas

Mientras algunos hombres aseguran que sus compañeras duermen “demasiado”, especialistas en descanso advierten que esa afirmación desconoce cómo funciona el cuerpo femenino. Un especialista del sueño describió una serie de razones fisiológicas y conductuales que explican por qué las mujeres requieren más tiempo de recuperación nocturna para mantener su bienestar.

Juan Nattex, especialista dedicado al estudio del sueño, sostiene que las horas de descanso cumplen un rol fundamental en la regulación emocional y en la estabilidad física.

Cuando una persona duerme poco, surgen estrés, irritabilidad y ansiedad , efectos que se vuelven más marcados en mujeres debido a cómo se organiza su actividad cerebral. El especialista indica que muchas mujeres desarrollan tareas simultáneas durante la jornad a: trabajo, estudios, responsabilidades domésticas , cuidado de hijos e incluso soporte emociona l dentro de sus vínculos. Esa dinámica activa múltiples áreas del cerebro de forma constante.

Según Nattex, ese nivel de exigencia cognitiva genera una necesidad mayor de descanso profundo. El sueño nocturno funciona como una instancia de reparación en la que el organismo procesa información, equilibra neurotransmisores y reduce tensiones acumuladas. Por eso, el especialista plantea que la recuperación femenina demanda más horas continuas que la masculina, especialmente en días de elevada carga mental.

dormir siesta.jpg El especialista sostiene que muchas mujeres necesitan más sueño por la carga mental y los cambios hormonales diarios.

Estas diferencias no se relacionan con hábitos culturales, sino con procesos fisiológicos que regulan la energía disponible para cada jornada. Cuando el descanso no alcanza, el cuerpo responde con fatiga, menor tolerancia al estrés y dificultades para concentrarse.

Cambios hormonales y necesidad de mayor recuperación

Los ciclos hormonales también ocupan un rol central en la explicación. Nattex subraya que eventos como la menstruación, el embarazo o la menopausia modifican la calidad del sueño y demandan un esfuerzo adicional al organismo. Durante esos períodos aparecen variaciones en la temperatura corporal, dolores, cambios de humor y alteraciones en los patrones de descanso, factores que dificultan alcanzar un sueño profundo.

El especialista destaca que estas fluctuaciones hormonales no solo afectan cuánto duerme una mujer, sino también cómo duerme. En distintos momentos del ciclo se registra un sueño más liviano, con interrupciones frecuentes y menor capacidad de recuperación física. Por esa razón, Nattex sostiene que las mujeres necesitan no solo más horas de descanso, sino también condiciones que garanticen un sueño de mejor calidad.

Un colchón incómodo, un ambiente ruidoso o temperaturas inadecuadas pueden agravar la situación y provocar despertares constantes. El cuerpo compensa esa pérdida ampliando el tiempo total de descanso requerido para restaurar funciones esenciales.

Recomendaciones para mejorar la calidad del sueño femenino

El especialista ofrece una serie de sugerencias para mejorar la calidad de descanso. La primera consiste en dormir la cantidad de horas que el cuerpo realmente pide. La evidencia científica propone un rango general de entre siete y nueve horas por noche, aunque cada persona puede necesitar un poco más o un poco menos según su nivel de actividad, edad y estado hormonal.

mujer durmiendo

Otra recomendación central es invertir en un colchón que brinde un soporte adecuado. Nattex afirma que un colchón deteriorado o que no se adapta al contorno del cuerpo impide que los músculos se relajen y que la columna se mantenga alineada. El resultado es un sueño superficial, sin capacidad de reparación. Un colchón en buen estado, en cambio, favorece un descanso profundo y reduce tensiones acumuladas en cadera, hombros y espalda.

Además, el especialista sugiere cuidar la rutina previa a dormir: evitar pantallas en la última hora del día, reducir la exposición a luces intensas y generar un ambiente tranquilo. La combinación de estas prácticas disminuye el estrés y prepara al organismo para una noche más reparadora.