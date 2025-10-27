Ranking: estas son las 5 ciudades más avanzadas tecnológicamente del mundo

Es de acuerdo al Índice Global de Innovación, que evalúa desde el progreso en tecnología hasta el impacto socioeconómico.

Todos los años, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual publica el Índice Global de Innovación , que clasifica a países y grupos metropolitanos en función del nivel de inversión, progreso tecnológico , tasas de adaptación e impacto socioeconómico. Y en 2025, cinco ciudades se destacaron por sobre el resto debido a su tecnología de vanguardia y sus nuevos inventos y patentes .

Dominio de la inteligencia artificial, autos autónomos y energía verde son algunas de las innovaciones presentes en estas regiones de avanzada, de las cuales cuatro se encuentran en Asía y la restante en Estados Unidos . Para la elaboración de este ránking, también se tomó en cuenta la opinión de los propios habitantes.

China entró este año por primera vez en el top 10 del ranking y se quedó con el primer lugar gracias a la vasta región que abarca Shenzhen, Hong Kong y Guangzhou . Esta área, conocida como la “ delta del río Perla” , evolucionó de ser un centro de manufactura tradicional a un núcleo de innovación tecnológico.

Hong Kong tiene una alta ponderación del Banco Mundial para hacer negocios. Hong Kong se convirtió en el hogar de varios gigantes tecnológicos.

Shenzhen, en particular, se consolidó como la “Silicon Valley de China”, hogar de gigantes tecnológicos como Huawei, DJI y Tencent. Su éxito radica en un ecosistema robusto de investigación y desarrollo, inversiones en startups y políticas gubernamentales que fomentan la innovación abierta. La presencia de parques tecnológicos y fondos de inversión especializados facilitaron la rápida adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica y el internet de las cosas (IoT).

Jamie River, residente de Hong Kong, dice que se puede estar en un mercado callejero donde los vendedores usan códigos QR para los pagos junto a los carteles de precios escritos a mano. Al mismo tiempo, los propietarios de pequeñas tiendas gestionan sus pedidos de entrega a través de tres aplicaciones diferentes. La tarjeta Octopus de Hong Kong, que se lanzó originalmente en 1997 como método de pago para el transporte público, es ahora una solución tecnológica favorita para el día a día que se puede utilizar para pagar todo, desde máquinas expendedoras hasta parquímetros.

Tokio-Yokohama, la meca de la robótica, la electrónica y la investigación en Japón

Posicionada en segundo lugar, Tokio y Yokohama ejemplifican la tradición japonesa de innovación y precisión. El país asiático siempre fue conocido por su liderazgo en electrónica, robótica y tecnologías automotrices.

Tokio, como centro financiero y tecnológico, alberga numerosos centros de investigación, universidades de élite como la Universidad de Tokio y empresas líderes como Sony, Toyota y SoftBank. La cultura de la excelencia, la inversión en I+D y la colaboración público-privada fueron clave para el avance tecnológico. Yokohama, cercana a la capital, aporta en áreas como la fabricación avanzada, la movilidad sostenible y la infraestructura inteligente.

Fábrica de Sony en Tokio. Tokio cuenta con empresas líderes como Sony, Toyota y SoftBank.

"En Japón, la tecnología no es una imaginación salvaje de coches voladores como todos imaginamos que sería en 2050", remarca Dana Yao, vecina de Tokio. En cambio, dice, es la tarjeta de tren la que se puede usar para autobuses y máquinas expendedoras, y los sensores de IA en las tiendas de conveniencia que permiten el autopago y el pago sin efectivo. "Encontrarás estas pequeñas, pero poderosas innovaciones en todas partes. Son de alta tecnología, pero siguen siendo tan humanas y realmente útiles", apunta.

San Jose-San Francisco, la cuna de la revolución digital en Estados Unidos

San Francisco y San Jose representan la cuna de la transformación digital a nivel mundial. Silicon Valley, epicentro de startups y gigantes tecnológicos como Apple, Google y Facebook, se consolida como la fuente de innovación más influyente del planeta. Su éxito radica en un ecosistema único de capital de riesgo, universidades de renombre como Stanford y Berkeley, y una cultura que fomenta el emprendimiento.

El área es pionera en avances en inteligencia artificial, big data, biotecnología, energías renovables y computación en la nube. La presencia de laboratorios de investigación, centros de innovación abierta y políticas gubernamentales que apoyan la innovación han facilitado la creación de soluciones disruptivas que impactan en todo el mundo.

El director ejecutivo Tim Cook también se alzó como multimillonario. Apple, una de las firmas más importantes del mundo, presente en Silicon Valley.

“Gente muy inteligente se está reuniendo aquí y la gente que se fue ha vuelto", dice el nuevo residente de San Francisco, Ritesh Patel, fundador de Ticket Fairy. Esto significa que las posibilidades de establecer contactos están en todas partes. "Podrías estar en una cena teniendo una conversación sobre los desafíos a los que te enfrentas como fundador de una startup y al minuto siguiente alguien en la mesa dice que puede ayudar", remata.

Pekín, la innovación en el corazón de China

Como capital del gigante asiático, Pekín se consolidó en 2025 como una de las ciudades más innovadoras del mundo, combinando la tradición cultural con una férrea voluntad de modernización tecnológica. Es centro neurálgico de investigación, con instituciones como la Academia de Ciencias y universidades de prestigio que impulsan la innovación en áreas como la inteligencia artificial, la biotecnología y las tecnologías de la información.

El gobierno local demostró un compromiso significativo con el desarrollo tecnológico, invirtiendo en infraestructura digital, parques tecnológicos y programas de apoyo a startups. Empresas como Baidu, Alibaba y Tencent continúan liderando en innovación en inteligencia artificial, comercio electrónico y servicios en la nube.

Alibaba.jpg Alibaba, el gigante chino de las compras online.

Los residentes dicen que la verdadera fortaleza de Pekín está en es su equilibrio entre la infraestructura de alta tecnología y las raíces culturales profundas. "Otras 'ciudades inteligentes' realmente se centran en el borde moderno, pero Pekín combina innovación, cultura y habitabilidad, lo que lo hace que se sienta simultáneamente avanzado pero único", dice Elle Farrell-Kingsley, quien actualmente tiene en la capital china su sede de operaciones.

Seúl, el epicentro del desarrollo en Asía

La capital de Corea del Sur cuenta con una infraestructura digital de vanguardia que facilita la conectividad en todos los ámbitos de la vida urbana. La adopción temprana de la tecnología 5G permitió que la ciudad ofrezca servicios avanzados en movilidad, salud y administración pública, transformando la experiencia de los habitantes

Los visitantes pueden experimentar la infraestructura futurista de la ciudad a lo largo de Cheongyecheon Stream, una plaza donde se puede caminar y que cuenta con autobuses eléctricos autónomos a los que se puede subir y bajar.

seul Cheongyecheon Stream, en Seúl.

Gran parte de la innovación y la tecnología están integradas en la vida cotidiana. Las casas suelen tener puertas que se abren con códigos digitales, y los sistemas de pago sin efectivo significan que solo necesita su teléfono cuando salen. "Llaves, tarjetas, mi cartera, dinero en efectivo; puedo dejarlos todos en casa", precisa Chris Oberman, que vive en Seúl desde 2024 y escribe sobre sus viajes en Moving Jack.