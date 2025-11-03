SpaceX informa que algunas antenas de Starlink dejarán de funcionar: las versiones afectadas

La compañía tecnológica comenzó a enviar correos a los usuarios cuyas antenas podrían quedar fuera de servicio.

La actualización de software es obligatoria para antenas Starlink inactivas con versiones anteriores a la 2024.05.0.

SpaceX , la empresa de Elon Musk responsable del servicio satelital Starlink , lanzó una advertencia global a sus clientes. Según informó, un grupo de antenas quedará sin funcionamiento definitivo si no reciben una actualización antes del 17 de noviembre de 2025. La compañía ya inició el envío de notificaciones por correo electrónico a los usuarios afectados.

Por eso, tanto clientes individuales como revendedores deberán tomar medidas, ya que el funcionamiento del sistema depende de adaptarse a nuevos requisitos de software.

La compañía ha comenzado a enviar correos electrónicos y notificaciones dentro de la aplicación de Starlink para poner en alerta a quienes poseen receptores inactivos. El riesgo afecta especialmente a quienes han mantenido almacenadas sus antenas durante un período prolongado, específicamente aquellas que llevan 21 meses o más sin activarse y que aún funcionan con versiones de software anteriores a la 2024.05.0.

Según la empresa, estos equipos podrían llegar a quedar “permanentemente inoperables” si el usuario no realiza el procedimiento de actualización antes de la fecha límite. SpaceX ha explicado que el corte responde a mejoras generales de seguridad, rendimiento y confiabilidad en toda la red.

“Es fundamental que realices esta actualización antes del 17 de noviembre, o tu Starlink dejará de funcionar”, menciona en un comunicado la compañía enviado a los clientes afectados.

El principal grupo vulnerable lo forman quienes, por motivos como mudanzas, viajes o cancelaciones del servicio, almacenaron su kit Starlink y no lo volvieron a poner en funcionamiento durante casi dos años. Los dispositivos susceptibles de quedar inutilizados son aquellos con software anterior a la versión 2024.05.0.

Esta edición del firmware, lanzada alrededor de febrero de 2024, introdujo cambios fundamentales en los mecanismos de actualización (“sideloading”) y sirve de referencia para determinar qué terminales están en riesgo.

Un segundo grupo, correspondiente a antenas inactivas, pero con versiones comprendidas entre la 2024.05.0 y la 2024.12.26, también experimentará consecuencias: si bien estos equipos no serán “brickeados” (inutilizados permanentemente), perderán la capacidad de acceder a Internet a partir del 18 de noviembre hasta que se aplique la actualización pendiente.

SpaceX detalla que aquellos con software en ese rango pueden instalar el parche necesario automáticamente al volver a conectarse, pero hasta entonces no podrán restablecer el servicio de datos satelital.

La gestión de quién debe realizar el procedimiento se ha canalizado a través de comunicaciones específicas, ya sea por correo electrónico o notificación en la app. Cada mensaje incluye un número de identificación de terminal (UTID), el cual identifica inequívocamente las unidades impactadas por esta medida.

Cómo actualizar la antena de Starlink y evitar fallas

Para llevar a cabo la actualización, el usuario debe conectar físicamente su antena y asegurarse de que esté ubicada en un lugar donde pueda captar la señal satelital, aunque el fabricante aclara que no se requiere una visión completamente despejada al cielo para que el proceso sea exitoso. Basta con que el plato receptor tenga un acceso básico a la red de satélites para descargar el software más reciente.

El proceso resulta sencillo para quienes conservan la antena en casa. No obstante, SpaceX reconoce el desafío para quienes tienen sus unidades almacenadas en lugares lejanos o de difícil acceso. Algunos afectados han expresado en plataformas como Reddit que el plato receptor permanece guardado en ubicaciones remotas, a veces a miles de kilómetros, y que no podrán acceder físicamente antes del 17 de noviembre.

“Compré mi kit el 31 de julio de 2024 y lo guardé en un depósito al otro lado del país durante mi mudanza. No tengo forma de acceder a él antes de la fecha de corte”, compartió un usuario.

SpaceX ha sugerido que los clientes en esta situación pueden abrir un ticket de soporte, aunque hasta ahora no han detallado públicamente qué tipo de solución pueden ofrecer a quienes no logren cumplir con el plazo.