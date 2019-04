"Tuve una situación personal con vos hace un montón, pero años después me crucé con vos -que ya habías sido madre- y vi otra Flor. Sentí que había un cambio. Hubo un momento en el que estaba intocable, subida al pony. Gerardo Sofovich me había llamado para El champán las pone mimosas para el elenco de Carlos Paz. Vos estabas en la final del 'Bailando' contra Liz Solari, me preguntaron quién quería que ganara y nunca pensé que me iba a acostar tan caro decir que quería que ganara Liz. Me bajó de Carlos Paz y Gerardo me dijo ‘pasó esto porque Flor se enojó’”, dijo Fernández indignada ante la risa de De la Ve.

" ¿O sea que yo lo manejaba a Gerardo?", retrucó con sorna Florencia. "A mí no me causa gracia porque me costó el laburo. Después bajaste del pony", replicó furiosa Cinthia.

"Nunca hice eso. Es lo que a vos te contaron. Nunca bajé a nadie de ningún trabajo. Para mí no fue así. Lo que querés decir es espantoso. Es espantoso. Todo el tiempo me acusan de eso. Te puedo mirar a los ojos y decirte que no fue así", sentenció la actriz.

"Por ahí fue el momento, todos nos mareamos… Me quedé con un sabor amargo", deslizó Cinthia.