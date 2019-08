No la fuma: “No la puedo ni ver. ¿Sabés lo mal que me la hizo pasar en un desfile?”.

“Mariana fue una mujer especial en mi vida”, reconoció la actual pareja de Fernández en Pampita Online. Con ese panorama y varios datos en Los ángeles de la mañana le preguntaron a Cinthia por el cariñoso vínculo de su novio con Antoniale. “Me molesta la Niña Loly”, fue la respuesta sin filtro de la Cinthia. Ángel de Brito intervino y para calentar el ambiente, expresó: “Me contaron que Martín quiere invitar a Loly para que baile en alguno de los ritmos”. Y su panelista contestó punzante: “¿Sí? ¡Ni muerta! Ya tengo un perro bailando, ¡mirá si voy a tener dos! Ahí hay una interna bastante fuerte porque alguien quedó muy enamorada y él no lo dijo... Así que eso no se lo permito, que baile solo”.

p24-f01-FARAN(SCE_ID=344541).jpg

A cara de perro: Baclini quiere invitar a Loly al “Bailando” y Cinthia ya avisó que no lo permitirá.

Luego, Cinthia recordó una situación desagradable que le habría hecho vivir Antoniale cuando coincidieron en un evento: “No la puedo ni ver. Sabés lo mal que me la hizo pasar en un desfile, cuando recién empezaba a salir con Martín. No sabía que ellos habían tenido algo. Él me dice que es la amiga, pero lo voy a desmentir. Ella en ese desfile, que es la cara de la marca, me la hizo pasar muy mal. Me echó del camarín y me hizo tratar muy mal. Me fui llorando del hotel Hilton a la casa de Martín, que vive en frente”.