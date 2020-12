Cinthia Fernández tildó de "cagón" a Alex Caniggia

Después de que Ángel de Brito le leyera los tuits en vivo, Cinthia respondió a los agravios: “Mamó todo eso. Osea está copiando a la madre. A mí no me causa gracia. No tuvo solo esos dichos, me dijo villera, me dijo cornuda, me dijo enana, enana de mierda, lo voy a decir porque hay que decirlo”.

“Entonces va a ir directamente a la Justicia. Un pibe así que no tiene límites, hay que ponerlo en la Justicia”, aseguró la angelita.

Cuando Connie Ansaldi le preguntó a su compañera de panel por qué Alex la trató así, para conocer si hubo una interna detrás, Cinthia fue categórica y lo mató al hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis: “Una cosa, cuando vino acá (por LAM) fue bastante cagón porque pidió que todas nosotras no preguntáramos. Si sos tan barat, poronga, puto amo, que todas nosotras te podamos entrevistar