Cipo dejó pasar el tren y ahora depende de otros

El panorama para el Capataz es complicado, porque tras la derrota ahora es Deportivo Roca el que depende de sí mismo para jugar la zona campeonato. Es por eso que Cipo necesita que el miércoles Independiente sume en el Luis Maiolino, para llegar a la última fecha, cuando enfrente a Sansinena en La Visera, nuevamente dependiendo de su suerte.

Ayer, la caída de Cipo generó una cascada de clasificaciones. Primero la de Ferro, luego la de Villa Mitre y después la de Alvarado, que cerró la jornada con un triunfo contra los de Cerri.

La primera situación clara del partido fue del Albinegro. A los 5 minutos, Eduardo Vilce vio bien posicionado a Ezequiel Ávila, quien asistió a Jonatan Morán y el delantero definió desviado. Cipo tuvo la posesión del balón y el dominio del juego pero no concretó, y como casi siempre sucede, los goles que erró los lamentó en su arco.

Morán volvió a tener otra chance, diez minutos después, y otra vez fue Ávila el que lo asistió. El 9 cabeceó al cuerpo de Alan Depotte. Enseguida, Germán Weiner tuvo dos situaciones seguidas. Primero no llegó a acomodarse para el remate, luego Depotte le frustró el gol.

La más clara del local fue un cabezazo de Cristian Vega, en un tiro libre, que se fue apenas desviado.

En el complemento, Cipo siguió desperdiciando chances. Un disparo de Morán en el travesaño, otro de Ávila a las manos del arquero, hasta que a los 16 llegó el gol de Blas Tapparello y Madryn, además de pasar a ganar el partido, ganó tranquilidad e ideas. Henry Homann sumó a Jorge Piñero da Silva –está entre algodones- pero no hubo caso. Todos los intentos albinegros fueron mal resueltos. Y ahora, a prender velas.

Madryn impidió que el partido fuera televisado

La tarde comenzó mal desde temprano para los hinchas albinegros. Es que el partido no pudo verse por la tele como estaba previsto. ¿Los motivos? El presidente del directorio de Canal 10, Rodrigo Buteler, denunció censura y un trato “patoteril” de allegados al Deportivo con el equipo periodístico de la emisora.

“Tenemos los derechos pero no dejaron entrar a los trabajadores, los agredieron verbalmente. Fue más patoterismo que otra cosa. Estuvo bravo”, indicó a LMN indignado. “El coordinador de Madryn me terminó reconociendo que tienen un acuerdo con un canal local para televisarlos por streaming y les dieron exclusividad. Un acuerdo comercial ilegal. Aparte, me terminaron pidiendo $60 mil”, reveló.

Por su parte, el titular albinegro, Santiago Caldiero cuestionó a su par de Madryn Gustavo Sastre: “Lo paradójico es que está ternado como mejor dirigente para los premios Alumni”, disparó.