Cipo se puso a Tiro del Nacional: está en semis

En el arranque nomás, como había sido en la ida, se rompió el cero en el partido con un remate de Pablo Motta desde muy lejos que se desvió en la cabeza de César Medina a los 7 minutos. La desafortunada jugada se generó a partir de una mala entrega de Nelson Seguel en la salida, uno de los pocos intentos por no revolearla lo más lejos posible. Aún sin mostrar juego asociado, Cipo encontró sus chances para volver a acomodarse en la noche. La mejor fue en una contra en la que Ávila buscó el ángulo superior, pero el arquero de los salteños desvió al córner tras gran volada.

El segundo tiempo fue lo mejor del partido. A los 5 minutos llegó el empate en los pies de Ezequiel Ávila, que cambiaba todo. Un remate de Germán Weiner que encontró un rebote corto y habilitó al 10, que con el pie bien abierto encontró el segundo palo de Darío Sand.

Gimnasia acusó el empate, pero en el mejor momento colectivo de Cipo, Marcos Lamolla pifió un despeje a los 19 y no hizo más que colgar a Matías Alasia, que no llegó a despejar. Era injusto que lo peor le pasara al mejor jugador de toda la llave y entonces apareció el gran Matías Alasia con un par de atajadas en los minutos finales.

No quedó tiempo para más, sólo para los penales, donde apareció el arquero de Cipo para atajarle el remate a Amieva y Aguirre en los primeros turnos y después quedarse parado para el desvío de Motta. Eduardo Vilce, Ávila y Lucas Mellado no se equivocaron, subsanando el yerro de Hugo Prieto, que había ingresado para eso y no acertó.

Infalible

En los penales, no hubo dos sin tres

Por tercera vez en esta temporada, Cipolletti gana una definición por penales.

Primero eliminó por esa vía a Deportivo Madryn en Copa Argentina. Y por el Federal A superó desde los doce pasos a los dos elencos salteños: primero a Antoniana y ahora a Gimnasia y Tiro. Siempre con Matías Alasia como gran figura. El Albinegro no llegaba a las semi desde el 2010, cuando fue eliminado por Patronato por penales...