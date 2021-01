Cipo: su ex la hostiga, golpea y amenaza

Una mujer vive con un calvario desde hace tres años. Ya radicó más de 10 denuncias contra su ex esposo, pero la violencia no ha cesado. El agresor viola sistemáticamente la restricción de acercamiento y no solo él la agrede, sino que manda a otras personas a amedrentarla.

"Me dijo que no dijera nada, que si él iba en cana, me iba a mandar a matar", expresó la víctima .

La semana pasada, en calle Arenales, la golpearon y amenazaron. Ahí, reconoció a su ex cuñado y con él estaba un hombre encapuchado, que está casi segura de que era su ex esposo. "Iba en bicicleta con los auriculares. Me manotearon la bici, me defendí y me pegaron una piña en el ojo. Cuando caí al piso, me patearon", recordó.

Por los golpes, luego se desmayó. Pero un transeúnte ocasional intervino para ayudarla y los agresores se fueron. "Cuando me pasan estas cosas, yo me nublo. No recuerdo mucho más", acotó.

Por su parte, María Laura, la promotora territorial de Género y Diversidad a nivel comunitario que la está acompañando, aseguró que "su vida pende de un hilo, es extremo lo que le está pasando". "Necesitamos que nos escuchen, que el Poder Judicial se ponga a trabajar y defienda a las mujeres", agregó, y confió que pidieron la custodia policial para el agresor, porque consideran que no corresponde que la víctima tenga que desplazarse a todos lados con un policía.

En algún momento, contó con un botón antipánico. Incluso su ex estuvo preso tres meses, pero recuperó la libertad y volvió a hostigarla. Ahora pidió que le dieran otro dispositivo, pero todavía no tiene respuesta. "Tengo que estar encerrada en mi casa", dijo, y resaltó: "Llevo tres años así y no me están ayudando. Si mi ex marido queda preso, no termina ahí, porque está mi ex cuñado".

Desde la Comisaría de la Familia informaron que hay antecedentes de violencia y que intervienen el Juzgado de Familia y la Fiscalía de Género. "Hay una restricción perimetral para cualquier ámbito donde esté la víctima. Por lo tanto, cuando el agresor se le acerque, tiene que pedir auxilio a la fuerza pública y exhibir la orden judicial", explicaron desde la Policía.