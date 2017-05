Â¡Cipo, vamos por la revancha! Se juega el pase de ronda

El Albinegro no hizo fútbol tras regresar de Salta, donde jugó el partido de ida y empató 1-1. Henry Homann priorizó recuperar físicamente a su plantel y definir el equipo que pondrá en cancha para el desquite. La buena noticia en las últimas horas fue el alta de Marcos Lamolla, quien había regresado de Salta con una gastroenteritis.

El técnico no confirmó el once titular, que tendrá un cambio obligado por la expulsión de Eduardo Vilce. Lucas Mellado sería el sustituto natural; sin embargo, no sería la única modificación que realizaría el Ruso Homann. Buscando un equipo más vertical, Gustavo Del Prete podría ingresar por Ezequiel Ávila.

La última vez que Cipo accedió a cuartos de final de la tercera categoría del fútbol argentino fue en el 2015, con Ricardo Pancaldo como técnico y Homann de ayudante. La suerte albinegra aquella vez no superó la altura de Andalgalá, donde hace las veces de local Unión Aconquija. Y más atrás, en el 2010, los rionegrinos llegaron a semifinales, donde quedaron afuera frente a Patronato en Paraná.

A cancha llena

Se esperan cerca de 5 mil personas en La Visera teniendo en cuenta que las entradas comenzaron a venderse en buen número ya desde antes del partido en Salta. Hoy, los últimos tickets estarán disponibles únicamente en la boletería del estadio, a partir de las 13:30.

Entre algodones

El conjunto salteño viajó en avión al Alto Valle y llegó con los delanteros Ibáñez y Balborín entre algodones. Además, tendrá dos cambios obligados: los defensores César Albornoz y Caín Fara reemplazarán a los suspendidos Jorge Peirone y Rodrigo Herrera.

7 años pasaron desde la última gran campaña.

En 2010, el Albinegro accedió por última vez a instancias de semifinales. En esa oportunidad enfrentó a Patronato de Entre Ríos en esa llave y el sueño quedó frustrado. Sin embargo, fue la mejor campaña de los últimos años. Más adelante, en 2015, con Ricardo Pancaldo como entrenador, llegó a cuartos y quedó eliminado ante Unión Aconquija.