"Cipolletti es un club que me gusta mucho"

La entidad albinegra deberá esperar por la llegada del nuevo DT que parecía confirmada y ahora no parece tan firme. “Es verdad que hubo algún contacto, que mi nombre estuvo en la mesa en algún otro momento, pero la certificación que soy entrenador de Cipolletti es errónea”, sostuvo Zwenger.

En este sentido, el ex defensor de Villa Mitre manifestó que si bien su llegada no está del todo definida, la posibilidad de dirigir al Capataz lo seduce. “Me encantaría dirigir Cipo, es un club que me gusta mucho, conozco a su dirigencia, es un club serio, un club grande y sería un paso importante en mi carrera”, sostuvo.

Víctor Zwenger, el principal candidato a ponerse el buzo de técnico del Albinegro para el Federal A. Germán Alecha será el ayudante del DT que llegue.

De calzarse el buzo de entrenador, el defensor que pasó por Deportivo Táchira tendría a Germán Alecha como ayudante de campo. Esto se debe a que conoce al delantero desde su paso por Huracán de Tres Arroyos, cuando tuvo la posibilidad de dirigirlo. Es por esto que afirmó tener una “excelente relación” con quien también fue ayudante de Henry Homann.

Por ahora, la llegada de Zwenger no es más que un rumor, si bien su interés en el equipo podría cerrar su arribo a Cipo.