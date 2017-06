El hombre se dirigió hacia el barrio Antártida Argentina y como no se ubicaba muy bien, les preguntó a unos jóvenes que se encontraban en la calle Homero Manzi por la dirección de su amigo. Pero no escogió a las personas indicadas: pidió ayuda y lo encañonaron con un arma de fuego, se subieron a la camioneta, le vendaron los ojos y lo llevaron a dar un “paseo”. Lo amenazaron de muerte en varias oportunidades mientras el hombre, desesperado, pedía una explicación. “¿Qué me van a hacer?”, preguntaba entre súplicas.

En un momento, la camioneta detuvo la marcha y obligaron al hombre a bajarse. Resignado, obedeció sin saber qué estaba por suceder.

En ese instante, escuchó cómo emprendían rápidamente la fuga, por lo que se sacó la venda y buscó ayuda. Lo habían abandonado en Cuatro Esquinas, en la otra punta de la ciudad, a pocos metros de la Ruta Nacional 151.

Además de la camioneta -una Chevrolet modelo 2017 color gris oscuro-, le robaron documentación, dinero en efectivo, los lentes y unos costosos audífonos cuyo valor es superior a los $30.000.

El hombre no tiene idea de cuánto duró la odisea. Se cree que fueron algunos minutos, aunque vendado y encañonado por extraños puede haberle parecido una eternidad. La denuncia fue realizada en la Comisaría 32°.