La llegada de Bonjour fue una negociación en la que el Club puso las condiciones para el trabajo y el equipo que tendrá a disposición. "Bonjour aceptó las condiciones del club. Le dimos a elegir entre dos personas, ayudante de campo o preparador físico. El se volcó por el ayudante de campo. Cristian Bravo será el PF y el DT viene con su ayudante de campo. Kurz sigue como entrenador de arqueros", agregó.

Cipo está penúltimo, a un punto de la zona de descenso. Perdió 7 de los 13 partidos del torneo y viene de derrotas consecutivas ante Villa Mitre de local y Santamarina de visitante.

En cuanto a nuevos refuerzos, Bastias, habló de la posibilidad de la vuelta de Lucas Mellado a las filas albinegras. "En los últimos años es una debilidad mía, lo quiero en mi equipo. Me comuniqué con él, cuando vi que no tenia espacio en Madryn. Pero me confirmó que no viene por una cuestión económica. No podemos pagar un sueldo de Nacional B", comentó.

Sobre Michelena, uno de los jugadores que está cerca de la institución, sostuvo que hay charlas avanzadas pero no un contrato firmado."El DT me nombró algunos jugadores y yo le mencioné en los que piensa el club. Decidimos que el Club elija los jugadores a incorporar. La idea es tratar de incorporar dos o tres refuerzos si es que se puede. No queremos traer por traer", reafirmó.

En cuanto a las bajas que puede sufrir el Club, el principal apuntado es Elvis Hernández, quien tiene chances de emigrar a Chile, una posibilidad que se dio en le pretemporada.

Bastias se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, realizando las ultimas operaciones con el nuevo técnico y comento que se reunirá con Christian Lovrincevich. "Mañana me junto con Christian por la rescisión de su contrato. No sabia que estaba cerca de un club chileno. Si consiguió trabajo rápido me pone contento, si ya lo tenia arreglado me pone", concluyó.

Darío Bonjour DT CIPO.jpg Cipolletti nombró a Darío Bonjour como DT

Bonjour también dirigió a Olimpo en la Primera Nacional y es un DT de mucha experiencia, reconocido en la zona de Bahía Blanca.

Su apellido apareció entre los candidatos al cargo apenas Cipo se quedó sin DT tras la renuncia de Lovrincevich en Tandil, luego de la última caída.

Noticia en desarrollo