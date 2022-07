Cipolletti: otro jugador rescindió contrato y ya no pueden reemplazarlo

Entrenamiento Cipo WEB08 Fornari lesionado.jpg

Medero afianzó la titularidad del tucumano que se sumó en la última ventana de mitad de temporada y elevó la consideración de Fernando Pettineroli, que con Alecha alternaba pocos minutos oficiales.

En las últimas dos salidas, Fornari no apareció entre los convocado. No viajó ni a La Pampa ni a San Juan, pero igual no deja de sorprender su partida. Es que más allá de la llegada de Chacana, Joaquín Rikemberg y Alejo Tabares, el Albinegro ha perdido en pocas semanas a Maxi López, Gustavo Britos y Diego Aguirre. Sin minutos oficiales y una sola convocatoria al banco de suplentes, marchó el lateral derecho Diego González y con muchos clubes zonales en el armado para el Federal Amateur, los juveniles Julio Sánchez y Oscar Páez también cambiaron su destino deportivo.

https://twitter.com/ClubCipolletti/status/1547629957924339712 #FederalA



En el día de hoy, el jugador Maximiliano Fornari y la dirigencia albinegra, de común acuerdo, resolvieron la rescisión de contrato del jugador con nuestra institución.



Muchas gracias Maxi, te deseamos éxitos en lo que viene!



pic.twitter.com/R7v7uA8OOv — Club Cipolletti (@ClubCipolletti) July 14, 2022

Ya con el mercado de pases y en el momento cúlmine de la temporada, el club hará frente a la pelea por la permanencia con los nombres actuales. La buena es que el sábado (18 horas) podría reaparecer en el banco de suplentes Cristian Taborda, dejando atrás una larga recuperación por lesión en su rodilla de la pierna izquierda.