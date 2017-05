Cipolletti pondrá en marcha en Salta, a las 22, los primeros 90 minutos de la nueva llave ante Juventud Antoniana, un cruce cargado de nostalgia por lo sucedido en 1996 con el escándalo en La Visera, pero que ya vivió otros capítulos diferentes en esta y otras divisionales del ascenso. Ambos equipos llegan desde el sur. El dueño de casa porque el viernes último eliminó a Deportivo Madryn en Chubut y permaneció en la capital de las ballenas hasta el lunes a primera hora. Cipo porque goleó a Sportivo Las Parejas en su cancha y recién el sábado a la noche tuvo su destino confirmado.

El Ruso mueve piezas

Un cambio introduce el Albinegro para esta nueva salida. El ingreso de Nelson Seguel para conformar la defensa por Gustavo del Prete, autor del tercer tanto ante los santafesinos. Además, Ezequiel Ávila volverá al carril izquierdo de la mitad de la cancha en un movimiento táctico que lo reacomodará con un claro 4-4-2.

Por el lado de los salteños, Ricardo Gómez reemplazará al suspendido César More y Gustavo Balvorín será punta junto a Gustavo Ibáñez, prescindiendo de Leandro Martínez. Además, por suspensión, tampoco podrá contar con Caín Fara en la zaga central y el compañero de Rodrigo “Petróleo” Herrera será Pablo Giménez.

Cipo ocupó buena parte del martes para volar a lo largo del país. Neuquén-Buenos Aires y de ahí a Salta fue el periplo que concluyó pasadas las 16 en el predio deportivo de la Liga Salteña.

“La gente siempre me trató bien”

El duelo tendrá una cara conocida para Cipolletti. El defensor del local Rodrigo “Petróleo” Herrera jugó para el albinegro en la temporada 2015 convocado por la lesión de Marcos Lamolla. “Tuve la suerte de formar parte de ese plantel que pasó de ronda y quedó en las puertas de la semifinal”, dijo Herrera y agregó sobre el cruce con su antiguo equipo. “Cuando me enteré que seríamos rivales, se me vinieron un montón de recuerdos, porque la gente siempre me trató muy bien y siempre estoy pendiente de cómo le va”.