Citan a indagatoria a la abogada que dijo que entrenó a Fariña

“Sí, yo entrené a Leonardo Fariña para que declare sobre la obra pública. Él no tenía la menor idea sobre obra pública. Parecía un chiste. Después, en la declaración y hasta en la televisión, usaba mis palabras. Yo me reía sola. El que me contrató fue un hombre que se sabía era de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI), el doctor Raúl Copes, un hombre originario del radicalismo que hacía años estaba en la SIDE”, declaró la abogada en una entrevista dada a Página/12 el pasado fin de semana.