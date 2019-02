Claudia denunció a Diego por violencia y humillación

“Mi historia es la historia común de miles y miles de mujeres en un país que está empezando a reaccionar sobre lo que significa violencia de género, sometimiento y humillación”, manifestó Claudia en el comienzo de la declaración.

“Esta mujer vivió junto a este hombre un verdadero calvario… no fueron solo años de infidelidad”.

“Es una historia de aguantar lo inaguantable, de tolerar lo intolerable y de justificar lo que no tiene justificación y todo en nombre del amor y la devoción por quien fuera el hombre de mi vida y el padre de mis hijas”, agregó. “Esta mujer que hoy comparece, vivió junto a este hombre un verdadero calvario… No han sido solamente años de infidelidad los que me han tocado vivir al lado de este ídolo popular conocido como Diego Armando Maradona”, enumera en su declaración.

Además, Claudia se refirió a la fuerte relación que mantiene el ex jugador con el consumo de cocaína: “Nunca me corrí cuando el demonio de la droga se metió en su vida, en mi familia y empezó a carcomer los sentimientos de mi marido, del padre de mis hijas, nada menos”.