Clausuran un geriátrico por maltrato a los viejitos

El operativo estuvo a cargo de la Policía junto a personal del Instituto Municipal de Discapacitados y Adultos Mayores de Lomas de Zamora para la asistencia y traslado de los ancianos. En tanto, familiares de las personas alojadas en el geriátrico se acercaron para denunciar reiterados maltratos por parte de los empleados de la residencia. “A mi hermana la tenían encerrada en una pieza, la vi atada de pies y manos, con un golpe en la cabeza”, declaró Raúl Azcueta, familiar de una mujer internada que confirmó que a raíz de ese episodio realizó una denuncia. El hombre aseguró que “todas tenían hambre y sed. Los empleados con mala cara les traían un vaso de agua”, y denunció que su hermana “tenía miedo y pedía salir” del hogar.

Catalina Alonso, quien se presentó como dueña de la residencia, se defendió y aseguró que “está habilitado desde hace muchos años” y confirmó que “todos los adultos serán trasladados al PAMI”. Por su parte, un joven que dijo ser el hijo de Alonso aseguró -desde el interior de la vivienda y sin mostrar la cara- que en el hogar trabajaban un médico y dos enfermeras. Y luego una mujer que se identificó como Sonia Carrizo dijo trabajar allí y negó maltratos contra los viejitos. “No se los maltrataba. Algunos lloraban porque no se querían ir después del allanamiento y los del PAMI les decían que se los iban a llevar”, contó la empleada.

PAMI se desligó de la residencia

La obra social de jubilados PAMI informó que la clausurada residencia Charly no es prestadora ni mantiene ningún tipo de relación contractual con esa entidad. “El hogar Charly no es prestador de esta obra social y 9 de los 10 pacientes que quedaban internados al día de ayer son afiliados de esta institución pero no fueron derivados por orden de esta obra social”, aseguró el PAMI en un comunicado.

19 abuelos fueron retirados de la residencia

Según confirmaron fuentes policiales, los viejitos que fueron sacados del lugar presentaban signos de maltrato, ya sea por golpes o por falta de higiene e, incluso, desnutrición.

En el hogar había 19 adultos mayores cuando fue allanado.

El comunicado de la entidad oficial indicó que autoridades del PAMI se están contactando con familiares de los afiliados internados en el hogar para ponerse a disposición de ellos y ofrecerles alternativas urgentes para su derivación. Además, fijó una clara posición respecto de los viejitos que no tengan familiares o alguien que responda por ellos fuera del geriátrico. “En caso de los afiliados que no tengan familiares o por quienes nadie responda, PAMI se pone a disposición de la Justicia para que defina su inminente traslado”, concluyó el documento.