Colectivero fue asesinado tras pelear por la SUBE

El chofer murió luego de recibir un disparo en la cabeza y otro en el tórax que lo dejaron tendido e inconsciente en su asiento. Los dos atacantes se dieron a la fuga y son buscados intensamente por la Policía Bonaerense. Uno de los pasajeros que iba sentado en el colectivo, identificado como Carlos Raúl Garay, advirtió la gravedad del hecho, tomó el control del vehículo y se dirigió con urgencia hacia el Hospital Evita. Pese al intento del pasajero por socorrer al chofer, Alcaraz falleció antes de ingresar al hospital. Los médicos que lo recibieron lo encontraron sin signos vitales.

A partir de las 0 de ayer comenzó una medida de fuerza en 36 líneas de la zona oeste en reclamo de justicia y a la que se sumaron otros colectivos que circulan por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

“Dos pasajeros habían subido en San Justo. No se sabe si no tenían plata o qué, pero le pidieron si los podía llevar sin pagarle. El chofer discutió un poco y los dejó pasar igual. Y cuando se bajaron le pegaron dos tiros, sin decir más nada. Son dos chacales, otra palabra no hay para describirlos”, explicó Jorge Knop, delegado de la UTA Oeste. “A uno, como ser humano, estas cosas no le pueden caer peor. Yo soy padre, abuelo y bisabuelo. La verdad que me tiembla el corazón. El alma me tiembla con esto”, agregó.

74 líneas de colectivos se sumaron al paro

Las líneas de la provincia de Buenos Aires y varias que también circulan por la Ciudad decidieron parar con motivo de pedir justicia. Los manifestantes cortaron la Ruta 3.

El chofer hacía horas extra para sumar ingresos y poder tomarse el franco ayer, por el cumpleaños de su hija. Recibió un tiro en la cabeza y otro en el tórax.

Investigan a los sospechosos

Los investigadores del crimen de Leandro Miguel Alcaraz intentan identificar a un sospechoso que fue señalado por varios testigos. Además, hubo otro criminal del que no tienen certezas. El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, dijo que el hombre es mayor de edad. “Vamos a esperar a que actúe la Justicia. Hay testimonios que lo identifican”, aseguró. El fiscal José Maroto investiga si los delincuentes que mataron al chofer después asaltaron a dos chicas a quienes les robaron el teléfono celular.