Colgado por Russo, Villa rompió el silencio tras la denuncia

A pesar de haber sido la figura del Boca campeón, Sebastián Villa no es tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo en esta reanudación de la Copa Libertadores tras la denuncia por violencia de género. El entrenador tomó esta medida por decisión de la Comisión Directiva que determinó que no vuelva a jugar hasta que no se solucione su situación judicial.