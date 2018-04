Color esperanza: el verde avanzó y sueña con más

En el primer cuarto Pérfora metió un parcial de 8-0 que se inició con un triple de Matías Barberis, sumándose luego Claris y Javier Ledesma. De a poco, la visita se fue acomodando con Patricio Aranda y Bruno Carugatti, el primero con un triple para quedar a 1 (9-10). El equipo de Fernando Claris, con puntos de Ledesma y Maranguello, volvió a tomar distancia; sin embargo, en una ráfaga de Aranda (5 puntos, doble y triple) pasó al frente por 1 (15-14) a 2 minutos del final. Y Barberis, que había abierto el marcador, también lo cerró: 16-15.

El segundo parcial lo ganó la visita 18-14, a pesar de que fue el local el que siempre estuvo al frente. Entre Carugatti y Aranda -este último con dos triples- pusieron a su equipo a uno en dos oportunidades (24-25 y 27-28), para pasar finalmente al frente 29-28 a 2m 13s del final del cuarto.

Manuel Navarro (7 puntos en este tramo) logró recuperar la ventaja. No obstante, la visita, con una seguidilla de Facundo Madoz, se fue al descanso con la ventaja: 33-30. En lo que fue el mejor tercer cuarto de la temporada del Verde, con mucha intensidad en la marca y salida rápida logró recuperar el tanteador, y con una seguidilla de Maranguello y Charly Sepúlveda se escapó a 4 (39-35). En un intercambio intenso se alternaron el marcador. Pero faltando poco más de dos minutos, Claris sufrió un fuerte golpe y se tuvo que retirar. No obstante el local no perdió el pulso y cerró 57-52 el parcial.

En el cierre con cinco puntos de Madoz, la visita se puso en partido (57-57) y el local ajustó la marca, se destaparon Navarro, Charly Sepúlveda y Ledesma para mantener la ventaja y asegurar la clasificación. Sufrir y después gozar, el lema del Verde