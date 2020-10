Comerciantes contra la nueva fase: "Nos vamos a rebelar"

"Ya tuvimos cuatro días nuestros negocios cerrados. Muchos estábamos esperando esta semana, era clave para nosotros el día de la madre para que nuestras ventas se puedan remontar y nos salen con esto. La verdad es que es muy triste, no damos más, no hay bolsillo que aguante", se lamentó Maricel Jara, una de las comerciantes, en diálogo con LU5. Y agregó: "Muchos son padres de familia, muchas somos madres solas que los único que tenemos es nuestro negocio".

protesta comerciantes Sebastián Fariña Petersen

La mujer detalló que en distintas oportunidades presentaron notas en Casa de Gobierno reclamando en relación a la restricción horaria y, luego, por la limitación de las salidas según el número de DNI. Ahora, adelantaron que "si no tenemos una respuesta del gobernador vamos a abrir los negocios, nos vamos a rebelar totalmente".

"La verdad que estamos cansados de esta tomada de pelo, de esta burla. La solución no está en cerrar nuestros negocios, no damos mas como comerciantes. La no circulación de la gente nos bajó un 70% de las ventas en toda esta cuarentena y la verdad es que no damos más", subrayó. Y pidió: "Queremos trabajar libres sin ser perseguidos. No aguantamos una semana más con nuestros negocios cerrados".

Tal como estaba previsto, siete localidades de la provincia de Neuquén con transmisión comunitaria de coronavirus volvieron a la fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) desde este martes hasta el próximo domingo 25 de octubre, por la creciente ola de contagios de coronavirus.

Por la cantidad de casos, el sistema sanitario está al borde del colapso, con el 99 por ciento de las camas de cuidados intensivos cubierto, y Nación avaló que 18 regiones del país regresaran a un confinamiento más estricto.