A pesar de toda la inversión, algunos volvieron a ser asaltados, por lo que hay comerciantes que optan por enrejarse detrás del mostrador o atender por una pequeña ventana.

Diversas estrategias utilizan los comerciantes para defenderse de los ladrones, es así como modifican los horarios y las formas de atención al público. Desde la calle todos lucen casi idénticos. Vidrieras, algunas rejas exteriores y una puerta de ingreso, que permanece casi en la mayoría de los casos cerrada. Sólo unos pocos se arriesgan a dejarla abierta de par en par, especialmente en los meses de verano.

Cómo se defienden

Cuando el vecino se acerca al local puede simplemente abrir la puerta y entrar a comprar o pasar por algún sistema de seguridad. Debido a los robos sufridos, hay quienes prefieren instalar cámaras de seguridad como forma de intimidar a los ladrones. Otros apuestan a la apertura eléctrica de la puerta del local para seleccionar a sus clientes.

Ahora hay un grupo de comerciantes, en expansión, que tomó una drástica decisión: enrejarse.

“Sufrí seis asaltos”, contestó Juan Alberto, vendedor de repuestos para autos del Bajo, apenas fue consultado por las rejas.

Como él, una agenciera de barrio Belgrano sostuvo que después del cuarto robo en menos de dos años, decidió costear la inversión de enrejar desde el mostrador hasta el techo y atender así.

Las respuestas se multiplicaban en todos los comercios. “Mi familia me aconsejó poner rejas porque no podía estar así”, confió Lucía, una kiosquera del barrio Sapere.

Rosa es almacenera en el barrio Confluencia, ella tomó la decisión de atender por una pequeña ventana que da a la calle y que también tiene rejas. Con mucho esfuerzo, la joven y su marido pusieron el negocio hace tan sólo unos meses, pero ante el robo de una balanza nueva, decidió no dejar pasar más a los clientes dentro del local.

La reacción del vecino

“Es chocante para la gente que entra, porque les da impotencia que una persona que trabaja esté encerrada”, comentó Lucía.

Juan Alberto aseguró que los vecinos están casi acostumbrados a las rejas. “Si vos vas a la casa de alguien, tiene reja en la ventana, reja en la puerta, alarma, cámaras. Bueno, acá es lo mismo. Uno tiene que protegerse”, concluyó.

12.000 pesos fue el monto que invirtió una agenciera para protegerse de los ladrones.

“Prefiero atender por la ventana porque estoy mucho tiempo sola en el negocio. Además, tengo a mis nenes que son chiquitos y me da miedo”.Rosa, almacenera

“Piensan que en la agencia hay mucha plata, pero no es así. Después de que me robaron cuatro veces en menos de dos años, enrejé todo el local”.Selva, agenciera

“Todo tiene un límite. La inoperancia de los gobernantes te lleva a tener que vivir encerrado. Aparte, existe un desprecio por la vida”.Juan Alberto, vendedor

“Después de tres robos en un mes, no me quedó alternativa. Primero atendí por una ventanita y ahora enrejé. No imagino trabajar si no es así”.Graciela, kiosquera

“Estamos muy preocupados por la inseguridad”

Carlos Pinto, titular de la Cámara de Comercio e Industria de Neuquén (Acipan), se mostró preocupado frente a los cotidianos hechos delictivos que sufren los comerciantes y que cada vez son más violentos. “En la Cámara estamos preocupados por la inseguridad. Tenemos previsto volvernos a reunir con el Gobierno y la Policía para ver esta problemática. El otro día estuvimos con ellos en el Centro Pyme y se lo hicimos saber. Nosotros no somos expertos en el tema pero sí les hicimos conocer cuál es la problemática y la violencia con la que se realizan los robos”, detalló el camarista a LMN.

A su vez reconoció que debido a la problemática de la seguridad hay comercios que bajan sus persianas cada vez más temprano. “El horario de apertura y cierre queda liberado a cada comerciante, pero cuando tu vida comienza a correr riesgo, y la de tus empleados, uno extrema las precauciones y es lógico que cierre más temprano”, aclaró Pinto.

El titular de Acipan, además, reconoció que desde hace un tiempo, algunos comerciantes han optado por la implantación de rejas directamente en los mostradores.