¿Cómo celebraron los famosos la llegada del 2021?

En este sentido, Mercedes publicó imágenes del festejo junto a su madre arriba del barco. "Feliz 2021 para todos", escribió la heredera de la Su en ese posteo que realizó en su cuenta de Instagram.

A su turno, Marcelo Tinelli despidió el 2020 y recibió el nuevo año junto a su mujer, Guillermina Valdés, el hijo que tienen en común, Lolo, y la familia de la exmodelo.

"Adios 2020... te despedimos con amor, agradeciendo el profundo aprendizaje que nos dejaste. Que tengan una linda noche y un 2021 lleno de salud, paz y amor. Muevanse, nutranse y levanten sus defensas, valoren su cuerpo que es nuestro envase sagrado en esta vida. Amen, cuidense y si es posible, haganlo con su entorno tambien, todos nos necesitamos fuerte", expresó Guillermina junto a foto que publicó con su hermana.

En tanto, Jorge Rial también lo comenzó junto a su pareja, la nutricionista Romina Pereiro, pero lo hizo rodeado de la naturaleza de Villa La Angostura, en donde se encuentra de vacaciones.

Adrián Suar arrancó el 2021 con sus hijos, Toto y Margarita, y también compartió una foto de ese especial momento en sus redes. "Empezar el año con los amores de mi vida", comentó el gerente de programación de El Trece en ese posteo que hizo en Instagram.

Dos famosos que festejaron juntos e hicieron de las suyas fueron Marley y Florencia Peña, quienes fieles a su estilo, se filmaron y tomaron decenas de fotos entre ataques de risa y cómplices comentarios.

De hecho, los conductores de Telefe se rieron a carcajadas de la decoración de la velada, que incluyó un enorme gazebo en medio de un parque bajo un cielo repleto de estrellas. "Es espectacular pero no es para hoy Marley, que es de noche y no hay lluvia", le recriminó con humor la actriz a su íntimo amigo.

Moria Casán comenzó el 2021 con un look súper jugado y particular. "¡Plateada extrema! Ya me quito todo y comienzo en modo nude on fire, sin retouch pero con touch vibracional", escribió la jurado de Cantando 2020.

El Polaco y Barbie Silenzi; Noelia Marzol y su novio, el futbolista Ramiro Arias; Lizy Tagliani y su pareja, Leo Alturria y Catherine Fulop con Ova Sabatini y su hija Tiziana fueron otros de los famosos que recibieron el 2021 en familia y lo mostraron en las redes.

