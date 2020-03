La hija del ex candidato a Presidente en 1995 desarrolló: “Este lunes a las 19, tomamos conocimiento del resultado positivo. Y a partir de ahí se generó muchas conversaciones informales. Los pasos fueron los siguiente: primero se le informó a la paciente y al centro de salud que dio positivo. Luego, el centro de salud avisó a la escuela. Y la escuela comunicó la situación”.

Cómo es vivir en cuarentena

“Es raro porque todos estamos sanos. Y decís, cómo voy a estar encerrada si estoy sana. Está costando dar con la información precisa y acertada. Todos leemos, todos comentamos y a veces la información no queda clara”, comentó, y describió: “Las compras las podemos hacer on line sin necesidad de salir de casa. Supuestamente el virus no viaja en la superficie, entonces la podemos hacer por ahí. Supongo que la mercadería la dejarán en la puerta y yo la retiro, muy fácil”.

“Lo que sabemos ahora es que hay que esperar 14 días. En mi caso yo tuve contacto directo con quien tiene coronavirus. Mi compañera está internada y en perfecto estado”, comentó Giannina y detalló el momento en que vio a la infectada: “En esa reunión había 50 personas más y le di un beso teniendo un contacto muy cercano con ella”.

“El protocolo es el siguiente: si en los próximos 14 días, se presenta algún síntoma como tos seca o fiebre, nos indican cómo proceder. Ahí nos aíslan y mandan hacer el hisopado y el estudio”, expuso y concluyó: “Mi papá no puede venir a verme, porque tiene todas: hipertenso, cardíaco y mayor de 60 años”.

