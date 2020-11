Cómo están las posiciones y cuándo vuelven a jugar Los Pumas

Segunda presentación y otro resultado favorable para Los Pumas . Avanza el Tres Naciones y la tabla muestra una paridad importante. Tanto Argentina como Nueva Zelanda y Australia suman seis puntos cada uno. La diferencia de tantos los posicionan a los All Blacks primeros con +26, mientras que Los Pumas quedaron segundos con +10. Los Wallabies tienen -36. El dato es que la Selección tiene un partido menos que los demás.

El próximo sábado, a las 5.45 de la Argentina, Los Pumas jugarán nuevamente ante los All Blacks. Con este empate ante Australia, Argentina se mantiene invicta en esta competición en la que no participa Sudáfrica, que decidió no jugar el torneo.