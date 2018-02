¿Cómo explicarle a tu abuela el uso del Whatsapp?

Con lo más simple que encontró, sólo una lapicera, hojas y algún resaltador, le explicó paso a paso cómo hacer para abrir la aplicación y usarla con mensajes y audios.

La joven compartió las imágenes en su cuenta de Twitter para reírse de ella misma, pero nunca imaginó que se comenzaría a viralizar. "Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprende", escribió junto a las imágenes. A pocos días de ser publicada, el tuit ya supera los tres mil retuits, los ocho mil "like" y tiene más de 400 comentarios.

Embed Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender pic.twitter.com/xBykd3obu5 — Meli Corbetto (@melicorbetto) 27 de enero de 2018

La primera hoja explica lo principal: cómo prender el teléfono y cómo desbloquearlo. "Pasar el dedo por las flores como si las acariciaras", explica tiernamente Melina. En la segunda, explica cómo entrar a WhatsApp: "Tocás esta figurita verde suavecito".

El "paso a paso" continúa, reiterando que lo haga "suave" o "despacito", ya que es muy común que las personas mayores no puedan usar el teléfono debido a que presionan muy fuerte la pantalla.

01-guia.jpg

02-guia.jpg