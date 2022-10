Cómo le ganó Raquel Mancini a su "adicción a la belleza"

En las décadas del 80 y 90, todas las mujeres soñaban con lucir como Raquel . Sin embargo, ella no estaba conforme con su aspecto. “A mí me podían decir que era la más linda del mundo y salir en tapas de todas las revistas y, sin embargo, no me sentía de esa forma”, confesó.

“Tuve un coágulo de estupidez. Me quise rellenar los labios, porque vi a una mujer que se había hecho eso y me encantó. Cuando volví de rellenarme y le mostré a mi pareja de ese momento, le agarró un ataque de celos y me pegó. Encima yo tenía brackets. Ahí fue que se deformó todo”, contó sobre el mal momento que vivió.

Raquel Mancini hoy.jpg

Ella tuvo el valor de tomar cartas en el asunto. “Un día dije basta y fui a hacer la denuncia. Él se vengó y me esperó en el estacionamiento de mi edificio, escondido y cuando llegué a mi camioneta salió de la nada, me tiró contra el capot y me quemó con un cigarrillo tres veces, una por cada diez mil dólares que tuvo que pagar de honorarios a sus abogados por la denuncia que le hice”, expuso.

Desde ahí, todo se volvió difícil para ella, ya que se le infectó la herida y pasó mucho tiempo hasta que logró repararlo. “Fue una etapa durísima. Estuve doce años con la boca así”, expresó Raquel Mancini, dolida por la situación.

Raquel Mancini con su madre.jpg

Esto disparó que se la ubique como una persona a la cual la belleza la obsesiona. Es que también tiene un episodio en el cual estuvo al borde de la muerte, en 1996, debido a una sobredosis de anestesia cuando se sometió a una liposucción. “A mí lo que me marcó fue lo que pasó con la liposucción, la televisión se agarró de eso para decir que me hice mil operaciones y no es así”, declaró algo ofendida.

Hoy, un poco más tranquila, analiza cómo se dio su vida y entiende que la belleza física no lo es todo. “Hoy te digo que no estoy en contra de las cirugías, pero aprendí que la felicidad hay que buscarla en el alma y no afuera. No sirve de nada operarte si estás mal, porque no hay nada que te ayude a salir adelante si no empezás por reparar tu interior”, opinó Raquel Mancini.