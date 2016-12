A días de haber finalizado el “Bailando 2016” se produjo una grave denuncia por parte de una bailarina. Camila Méndez reveló que Fernando Carrillo quiso abusar de ella, pero que se quedó callada porque no quería perder su trabajo. Camila le contó la incómoda situación a Andrea Taboada, panelista de Los ángeles de la mañana.

“Hubo dos situaciones horribles que pasé, una que se vio al aire y otra que no. Antes de bailar la cumbia pop, se copó con la situación con Marcelo y me empezó a dar besos en el cuello y me subió a upa, cosas que están demás. Dejé de ser la bailarina y de repente pasé a ser una cosa más de la escenografía y él hacía lo que quería”, contó Camila.

Acoso

Otra de las situaciones más grave aún fue cuando la bailarina lo tuvo que llevar a su casa porque el venezolano no tenía remís. “Una vez terminamos una sentencia del disco, fuimos a comer y ese día lo llevé yo a la casa. En el camino se me empezó a abalanzar mientras manejaba y me decía cosas como ‘Cami, qué bella eres. Cómo me gustan las niñitas así como vos... Tus bubis son muy suavecitas’. Y se mira el pantalón y me muestra, no sé cómo decirlo, que está al palo y se empieza a dar unos golpecitos y me dijo ‘mira cómo me pones’ y me invitó a la casa. Y así lo tuve hasta que lo dejé en la casa. Tuve que pasar por eso. Él veía mi cara de incomodidad pero no es una persona que registre mucho el alrededor”, aseguró Camila.