¿Cómo sigue el arquero cipoleño de River con coronavirus?

El futbolista del Millo, que tuvo el privilegio compartir el memorable logro de la Copa Libertadores de América 2018 en la ciudad de Madrid cuando River le ganó allí la final a Boca por 3 a 1, para quedarse con el certamen continental, se preparaba para otra intensa pretemporada pero se encontró con este percance siendo el único futbolista de todo el plantel que sufrió los efectos del coronavirus.

Centurión, que contó que contrajo el virus en Buenos Aires, es asintomático al coronavirus y se encuentra en buen estado. Igualmente y, respetando los protocolos, quedó aislado por al menos 15 días en su departamento en Buenos Aires hasta superar la enfermedad.

Tanto el jugador como su padre, Rafael, ex arquero albinegro en la década del ’90, y el resto de la familia, ya cumplieron con los protocolos y continúan también en cuarentena.

"Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mí, por los mensajes y por la predisposición para que no me falte nada, tanto del club, como de mis vecinos. Gracias a Dios me encuentro en buen estado de salud, y con ganas de volver a entrenarme junto a mis compañeros", escribió el joven arquero de 23 años.

Centurión, que aún no debutó en la Primera de River pero estuvo en el banco en tres oportunidades por el torneo local, está entrenando en su hogar, ya que se siente muy bien físicamente. El arquero está tranquilo y con expectativas de superar esta experiencia para volver a practicar junto al resto de sus compañeros, especialmente con quienes comparte la chance de ocupar un lugar en el arco: Franco Armani, el indiscutido titular, Germán Lux, Enrique Bologna y el otro juvenil del equipo, Franco Petroli.