¿Cómo vieron la vuelta de la Fórmula 1 pilotos y especialistas de la región?

Para Lautaro de la Iglesia, piloto del TC Pista, la victoria de Bottas fue justa. “A mi no me sorprendió. Es un piloto que tiene a como rival al mejor del mundo (Hamilton) y se entrenó muchísimo para estar a la altura superándose así mismo. Había hecho la pole y en carrera lo contuvo bien a pesar de que Lewis venia más rápido”, afirmó.

Sobre la acción del campeón británico que fue sancionado con recargo de cinco segundos dijo: “Creo que es clara. Albon (Alexander) ya lo había pasado y él no le dejó espacio. No dobla por ahí pensando en dejar al de afuera, sino como medio como sacándolo cuando tenía un poco más de espacio para respetarlo algo. Una lástima porque venía con gomas blandas para pelear la carrera”, aseguró.

Consultado sobre si Mercedes cuenta con ventaja con el uso de sistema de doble dirección como criticó Red Bull afirmó: “Sin dudas. Algún ingeniero adelantado descubrió algo que es revolucionario y están un pasito adelante. Por eso ya otros equipos lo están desarrollando para estar a la altura”.

Para Lautaro “el regreso sin público es una realidad a la que vamos a tener que acostumbrarnos hasta que se le encuentre una vacuna a este virus. Esto va a ser la nueva normalidad y seguramente empezaremos nosotros así cuando se de nuestro retorno”, apuntó.

Camilo Echevarría, piloto del Turismo Carretera disfrutó la vuelta de la Fórmula Uno y contó sus sensaciones: “La carrera fue buena, me pareció súper entretenida, una de las mejores del último tiempo. Fue acertada la decisión de correr sin público, respetando del distanciamiento social, un ejemplo para tener en cuenta como fue el funcionamiento de la categoría. Con respecto a la victoria de Bottas no me sorprendió por lo hecho en la clasificación del sábado demostrando que tiene un gran potencial con un nivel similar del de Hamilton. Sobre la maniobra del toque a Albon tuvo un poco de responsabilidad y estuvo bien el recargo porque además era candidato a ganar en las últimas vueltas”.

También aportó su visión sobre el sistema de dirección de Marcedes: “si lo usan está a las claras que les da ventaja. Está dentro del reglamento además y si les da resultados bienvenida sea la tecnología porque estas innovaciones luego terminan siendo implementadas en los autos de calle”, destacó.

Para el joven Valentín Jara piloto de la Fórmula Metropolitana tampoco le sorprendió la victoria de Bottas ya que era serio candidato a ganar la carrera porque, junto a Hamilton, habían sido los más rápidos en los entrenamientos. Hamilton, además, largó en el puesto cinco y le dejó más fácil las cosas. Ganó muy bien la carrera que igual la tuvo que pelear hasta el final”, señaló.

Agregó, sobre la victoria del finés, “el equipo de Mercedes quería que gane Valtteri y se inventó a Hamilton, por así decirlo, un problema en el auto. Le dijeron que no toque los pianos así se tenía que cuidar más y no atacar. Fue una estrategia para que no se peleen y tampoco existan roces y puedan quedar los dos autos afuera. A todos nos hubiera gustado todo un duelo entre ellos, pero bueno no se dio”, reflexionó.

En cuanto a la polémica de la carrera se mostró de acuerdo con la sanción al campeón. “Es que Albon se tira por afuera con unas gomas más nuevas y más blandas por donde acelerar y tirarse más adentro en una frenada y Hamilton se excedió un poquito, le tocó la rueda de atrás y lo hizo entrar en trompo. Ahí le dieron cinco segundos de recargo que lo terminó aprovechando Le Clerc y Norris”.

En relación a la doble dirección de Mercedes, para Valentín Jara es claramente “una ventaja porque ayuda a que se desgaste un poco menos las gomas y el auto vaya un poquito más rápido en las rectas algo que en carrera puede influir un poco. Pero, bueno es legal así que bien por Mercedes que lo pudo implementar”, afirmó.

Sobre los protocolos que mostraron el regreso sin público “me pareció bien. Se respetaron y por lo que tengo entendido los equipos y pilotos se quedan en el autódromo una semana más para correr el fin de que viene la segunda fecha. Me parece una muy buena idea y si se siguen respetando los protocolos van a poder seguir corriendo tranquilamente. Ojalá que en el automovilismo argentino también se puedan implementar estas medidas para volver a correr así respetando todos los protocolos cuidándose muy bien”, se ilusionó.

Tomás Gómez, integrante del equipo Auto Uno que se emite por LU5 AM600 no sorprendió tanto por “Botitas, sí que Mercedes no haya hecho algo para que gane Hamilton. Pero tampoco podía hacer nada en la primera carrera del año”, reflexionó el especialista.

Refiriéndose al protocolo agregó: “Es raro ver las tribunas vacías y mucho más una carrera de Fórmula 1 sin “Tifosi de Ferrari”, se lamentó.

En cuanto a la polémica de la carrera señaló: “Me parece que se apura Albon. Con el compuesto de gomas que tenía podía ir a buscar la victoria. Pero por otra parte creo que la FIA le pasa facturas viejas a Mercedes para equilibrar. Hamilton tenía todo el volante hacia la derecha pero no hizo nada para evitar el toque”, describió.

También opinó sobre la polémica doble dirección de Mercedes. “Cómo siempre los equipos de F1 tienen desarrollos al filo del reglamento. Red Bull en su denuncia es clara, pero la FIA dijo que no tenía razón. No obstante no hay que sorprenderse que prohíban ese elemento en las próximas carreras”, aventuró.

Para Martín Alessi, piloto de la Clase 2 del Turismo Nacional la carrera de ayer fue “Una carrera distinta. Se notó la ausencia del público que en automovilismo no es igual. La victoria de Bottas es propia de un piloto con proyección y en cuanto al toque de Hamilton (por el que recibió sanción), creo que fue un por exceso por esa ansiedad de lo que significa una primera carrera después de tanto tiempo sin actividad. Creo que eso lleva a cometer excesos como ocurrió en la carrera de ayer”, señaló. En cuanto al uso de parte de Mercedes del doble eje (DAS) resaltó: “Creo que Mercedes ha pegado un salto por sobre los demás equipos y ha marcado una diferencia pero seguramente esta tecnología la terminarán por incorporar las demás marcas”, concluyó.