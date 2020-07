La campaña de Patagonia para ayudar a mujer embarazada en situación desesperante

¿Nos ayudás a ayudar?, le pregunta Patagonia a sus seguidores en Face. Y de inmediato explica a quién. "Estela tiene 24 años, un hijo de cinco, otro en camino y vive en el barrio...perdió mucha cosas durante la última lluvia, el techo de su casa no esta en las mejores condiciones. La ayudamos? Necesitamos frazadas, ropa, algunas chapas, nylon, mercadería... alimentos no perecederos. Si querés colaborar, envianos un mensaje", agrega la publicación, que generó reacciones internas muy positivas.

"Tenemos un empleado que empezó a trabajar con nosotros luego del inicio de la cuarentena. Antes de ello pedía su vianda en el merendero Monserrat que está a la salida de nuestro club dentro del barrio", comienza su relato el titular de la entidad

"Al empezar a estar mejor el muchacho fue y les llevo una caja de 20 kilos de leche en polvo en nombre del club y ahí conoció a su referente Carmen Rubilar y nos pasó su contacto. La llamamos para ver en que podíamos ayudar dentro de nuestras posibilidades y de allí el dato de esta chica con una necesidad puntual. Por ello la campaña...", explica a LM Neuquén el directivo de Patagonia.

image.png La campaña solidaria del Club Patagonia

"Como presidente es una sensación ambigua. Por un lado la satisfacción de poder ayudar pero ver mucha gente con necesidades. Nosotros también las tenemos pero para algunos son elementales. Tengo la convicción que debemos ayudarnos entre todos y ser mas empáticos hoy mas que nunca", redondeó Franzante, papá de Ailyn, la neuquina que brilla en Gimnasia de La Plata en Primera División.

El ruego de Estelita

La damnificada envió un video en el que señala: "Me comunico porque se me llueve todo el baño, se hacen cortocircuitos, se me mojaron las frazadas de la cama. Nos estamos tapando con una sola manta. Tema mercadería tampoco tenemos nada. Estamos sin trabajo, mi marido sale a hacer changas pero se complica. Necesitaríamos nylon para el techo, frazadas y un poco de mercadería", fue el desesperado pedido de la joven.

Dramático. Por suerte, hay gente y clubes con ganas de ayudarla.

Maronese, otro ejemplo

El Dino también la rompe en solidaridad. Ahora, el club de los Silva inició campaña para ayudar que difundió en su página de Face. ¡A darles una mano!